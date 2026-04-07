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滿意度近7成...蔣萬安曝下一步施政重點：要讓市民非常光榮
台北市長蔣萬安年底爭取連任，北市研考會昨天公布最新民調，市長蔣萬安整體施政滿意度達69.1%，較前次調查上升4.4個百分點。蔣萬安今市政會議前被問及滿意度新高，蔣說，北市府會持續努力，接下來無菸城市、育兒措施等，要讓所有市民都感到非常光榮。
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蔣萬安說，每一個調查市府都會用心地來參考。也謝謝市民朋友的肯定，這也是台北隊以及所有市民朋友共同努力的成果。不管是從大巨蛋完工啟用，帶來了演唱會經濟，以及捷運六線齊發 2.0，不只提供民眾更便利的交通工具，也讓基北北桃首都圈即將實現山手線。
蔣萬安說，北市府成功爭取輝達（NVIDIA）落腳北士科，也讓台北接下來成為全球AI科技發展最強的一個心臟。台北市政府也從各個市政面向來持續地不斷推動各項的政策，而且過去這段期間台北的進步也得到新加坡李光耀城市獎特別獎的殊榮。
蔣說，所以北市府會持續努力，接下來不管是無菸城市、全方位的育兒措施，種種這些都希望讓台北加速地進步，讓所有的市民在台北市都感到非常的光榮。
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