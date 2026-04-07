美伊戰爭釀石化業斷料危機 李四川提醒恐發生無預警的無薪假

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文表示，他這幾天拜訪幾家新北市塑膠相關產業的業者，他們都苦不堪言，美伊戰爭造成的斷料危機，漲價無可避免，大家都只能靠著庫存硬撐，所有和石化產業相關的民生物資，萬物齊漲，若石化相關產業被迫放無薪假，很難想像那種局面。

李四川說， 一場萬里之外的戰爭，已經對台灣和全世界造成方方面面的影響。除了汽柴油漲價以外，所有和石化產業相關的民生物資，萬物齊漲，瀝青嚴重缺貨的結果，各縣市都被迫暫緩維修或新建道路的工程，各地的傳統市場業者，也都面臨塑膠袋漲價、甚至缺貨的困境。

如果美國決定對伊朗展開地面作戰，全世界都暫時看不到危機的盡頭。他聽了大家的難處，也感到無能為力，連中油在國際市場都很難調貨了，他能幫上什麼忙？如果石化相關產業被迫開始放無薪假，我很難想像那種局面。

李四川指，戰爭太可怕了。他突然想到在中東陷於戰火中的人民，他們現在應該不是在煩惱有沒有瀝青鋪馬路，有沒有塑膠袋裝水果。他們只想保住家園，只想活下去。希望台灣永遠不會發生戰爭。