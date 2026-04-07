賴苡任威脅國民黨再說就要公開筆錄？ 林揚庭嗆：你出賣同志可受公評

國民黨北市議員第一選區初選民調4月23日開跑，擬參選人賴苡任遭同黨檢舉出賣同志，他日前稱再有人說他是出賣同志、抓耙子，將公布所有人在調查局及北檢的訊問筆錄。同為擬參選人的林揚庭說，賴言行傷害黨是市黨部決議，可受公評，喊話鬧劇早早落幕。

林揚庭昨在臉書大嘆，一個好好的初選怎麼會出這種事情？賴苡任公開威脅黨內同志，不准說他「出賣同志」、「抓耙子」，再說就要公開筆錄，但賴出賣同志相關資訊，本就各大媒體皆有報導，自己對此很不以為然。

他說，賴苡任「言行傷害黨」已經是市黨部做出決議，並提請中央考紀委員處分的案子，本就是任何一個人都可以對此合理評論，也應該是可受公評內容，更是言論自由範疇。

林揚庭直言，賴苡任要提出任何事證或事筆錄給社會大眾以證清白，但請提供給大家完整正式筆錄內容，他絕對都歡迎，只希望這場鬧劇早早落幕，讓初選回歸正常選舉範疇。

第一選區北投、士林初選民調時間4月23日至4月25日，3位新人賴苡任、林揚庭、黃子哲搶2席。