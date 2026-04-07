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嘉市長藍白合民調今公布吳靜怡斷言他出線 地方組織整合若不順恐敗

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長選舉藍白整合民調結果，國民黨與民眾黨中央上午10時在台大校友會館揭曉，國民黨提名醫師翁壽良（左）與民眾黨提名前立委張啓楷（右）出席。圖／聯合報資料照片
嘉義市長選舉藍白整合民調結果，國民黨與民眾黨中央上午10時在台大校友會館揭曉，國民黨提名醫師翁壽良（左）與民眾黨提名前立委張啓楷（右）出席。圖／聯合報資料照片

嘉義市長選舉藍白整合民調結果，國民黨與民眾黨中央上午10時在台大校友會館揭曉，國民黨提名醫師翁壽良與民眾黨提名前立委張啓楷出席。對此，政治評論員吳靜怡在民調公布前臉書大膽預測，張啓楷將以「空降」之姿勝出，成為藍白合示範區首位出線人選，但她也直言，若地方組織整合不順，最終恐在大選中敗給民進黨

2026九合一選舉

上午出席民調公布記者會的人員，包括張啓楷、翁壽良、民眾黨秘書長周榆修與國民黨副秘書長李哲華 。吳靜怡分析，張啓楷雖非嘉義在地政治人物，屬於典型「空降型候選人」，但其初選勝算仍明顯高於翁壽良。她認為，翁壽良雖具醫師專業形象與地方組織基礎，但在短短1個月內，難以扭轉張啓楷憑藉全國動員、網路聲量與藍白跨黨加持所形成的優勢。

她指出，若張啓楷成功出線，將象徵地方選戰正式進入「全國空戰、跨黨動員」的新模式，未來不再只靠地方派系與組織，而是透過全台聲量、媒體曝光與網路操作帶動選情。不過她也警告，若「空戰贏初選、地方抬轎打大選」的模式整合不順，藍白陣營反而可能在真正的大選中敗下陣來。針對張啓楷選戰打法，吳靜怡表示，他透過廟口開講、發放薯條、訴求「藍白地方協調第一站」，有效拉抬新聞熱度，也邀請網紅 陳之漢 、前民眾黨主席 柯文哲 、前立委蔡壁如 掃街站台。

此外，包括前中廣董事長趙少康 、藍委羅智強 、 徐巧芯 、 謝龍介 、 葉元之 、 林沛祥 、 張嘉郡 ，以及前藍委蔡正元也輪番南下助講、車掃，形成全國藍白力量集中支援張啓楷的態勢。吳靜怡認為，張啓楷甚至大量錄製「顧電話」短影音，透過 YouTube Shorts 與社群平台大量傳播，讓藍白支持者在全台各地轉傳，放大市話民調影響力。相較之下，翁壽良則主打地方動員，獲嘉義市長黃敏惠多次同框站台，並結合國民黨地方系統與基層支持，形成另一條選戰路線。

她進一步指出，張啓楷背後的核心支撐，除了柯文哲之外，還包括民眾黨主席黃國昌與多位藍營立委、媒體人；而翁壽良則以黃敏惠與國民黨主席鄭麗文 為主軸，依靠黨內正式提名與地方系統力拚翻盤。吳靜怡直言，若張啓楷最終勝出，等同用「空戰戰略」正面擊敗黃敏惠與地方議會系統，即便黃敏惠全力喊出「唯一支持翁壽良、幸福延續」，仍擋不住全國聲量與跨黨動員的壓力。

不過她也提醒，若藍白整合僅停留在民調數字，而非真正做到地方組織心服口服、全面動員，那麼在未來對上民進黨參選人 王美惠 時，缺乏地方樁腳支撐的張啓楷，恐怕將面臨「空氣票無法轉化為實體票」的窘境，最終讓藍白陣營錯失翻轉嘉義市的機會。

民進黨 國民黨 李哲華 嘉義 藍白合

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