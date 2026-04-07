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接掌國民黨海外部主任 藍營明日之星吳亮儀不選嘉義縣長

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣婦女會理事長兼立法院副院長江啟臣辦公室負責國會外交事務吳亮儀（右），日前獲國民黨主席鄭麗文聘任海外部主任。圖／取自吳亮儀臉書
嘉義縣婦女會理事長兼立法院副院長江啟臣辦公室負責國會外交事務吳亮儀（右），日前獲國民黨主席鄭麗文聘任海外部主任。圖／取自吳亮儀臉書

嘉義縣婦女會理事長兼立法院副院長江啟臣辦公室負責國會外交事務吳亮儀，日前獲國民黨主席鄭麗文聘任海外部主任，引發外界對其參選嘉義縣長揣測。不過，吳亮儀明確表態，無意投入縣長選戰，強調自己長期在中央從事國會外交與國際事務，未在地方深耕，無意參選。

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吳亮儀透過臉書表示，懷著謙卑與感恩的心情接任海外部主任，這不僅是一份榮譽，更是一份沉甸甸責任。她感謝主席鄭麗文信任與付託，也感謝立法院副院長江啟臣過去2年多提攜與栽培。

她指出，在江啟臣辦公室服務期間，參與國際事務、僑務及台商相關幕僚工作，累積許多寶貴經驗，未來將持續深化海外黨務與僑界連結。她提到，海外黨員與僑胞始終是黨最重要的資產，未來將代表主席走訪各地，傾聽建言、強化海內外交流。

不過，隨著蔡易餘代表民進黨角逐嘉縣長，藍營人選至今仍未定案，吳亮儀也被外界列為熱門人選之一，被形容為「美女刺客」。對此，她受訪時表示，未長期經營地方，不考慮參選。吳亮儀曾在王育敏參選嘉縣長時擔任發言人，具備一定政治歷練。她畢業於紐約大學國際關係碩士，父親前立委吳松柏，母親是前不分區立委溫玉霞，家族在僑界與藍營系統均具影響力。

民進黨 立法院 國民黨 嘉義縣選舉 蔡易餘

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