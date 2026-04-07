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北市府最新民調 蔣萬安滿意度近7成

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北報導
北市長蔣萬安拚連任，北市府昨公布最新施政民調，市民滿意度達近七成，較前次升四點四百分點。圖／聯合報系資料照片
北市長蔣萬安拚連任，北市府昨公布最新施政民調，市民滿意度達近七成，較前次升四點四百分點。圖／聯合報系資料照片

北市長蔣萬安拚連任，北市府昨公布施政民調，市民滿意度達近七成，較前次升四點四百分點。民進黨派誰選市長仍未定，綠營坦言蔣萬安是「不好打」的對手，人選要能吸引中間票；藍白陣營認為，蔣萬安最大對手是自己，缺工、都更等仍要努力。

2026九合一選舉

北市研考會昨公布北市府最新民調，蔣萬安整體施政滿意度百分之六十九點一，各項施政表現維持正向評價，其中醫療健康、環保、帶動城市運動風氣滿意度七成以上，醫療健康達百分之八十一點一。

民進黨市長人選遲未出爐，綠營議員洪健益認為，參選人要講得出市政規畫是重點，蔣萬安確實是不好打的對手，綠營人選要具備國際觀、能力形象、政策論述，才能吸引中間選民。不管是立委沈伯洋、王世堅、行政院副院長鄭麗君等，都是高知名度人選，提名不急於一時。

國民黨議員詹為元表示，蔣連任最大對手是自己，能否超越二○二二年得票，重點就在政績要讓市民有感。

民眾黨議員陳宥丞則點出公務員外流、都更緩慢施政困境，認為北市府民調數字，應將不滿意度等細項列出，穩定的施政品質仰賴公務員支持，「若持續外流，未來五至十年後，台北市政會是什麼樣子？」

詹為元 民進黨 北市府

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