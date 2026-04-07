聽新聞
0:00 / 0:00

勸退謝衣鳯？藍擬徵召魏平政選彰化惹議

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍唐筱恬／連線報導

國民黨彰化縣長參選人難產，近日傳出黨中央勸退表態參選的立委謝衣鳯，將徵召國民黨考紀會前主委魏平政參選。前立委蕭景田昨證實，他向黨中央推薦魏平政參選，也有意接任縣黨部主委輔選，待黨中央拍板；等黨主席鄭麗文赴大陸返台後，就會確定人選。

2026九合一選舉

國民黨二林黨部主委謝彥慧昨宣布，「空降」魏平政參選未徵得鄉親共識，難以投入輔選，決定辭去主委一職。蕭景田說，尊重不同看法，如果他接黨部主委、魏又獲提名，會拜訪謝溝通。

彰化縣長選舉，民進黨已提名立委陳素月參選，國民黨仍陷入亂局。兼任國民黨彰化縣黨部主委的謝衣鳯表示，她已多次表達參選意願，另有二名前副縣長柯呈枋、洪榮章也表態，地方表態的人都已經努力一段時間了，應優先考慮；她質疑，魏平政從台北空降下來，對選情是否有不利影響？且未來輔選的人是誰？成敗由誰來負責？不知黨中央為何要在黨主席鄭麗文赴陸前拋出來，應再審慎考量。

國民黨中央昨未有回應，但據了解，鄭麗文赴陸前馬不停蹄協調地方初選，彰縣是全台人口最多的縣，是國民黨相當重視的地方，黨中央原有意徵召新北市副市長劉和然，但劉家人反對，因此改推律師出身的魏平政。

與彰化謝家長輩交好的蕭景田表示，他與魏平政都支持謝衣鳯選縣長，謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章與對手陳素月比民調，謝衣鳯都是最高，但謝家長輩認為，謝衣鳯選縣長、謝典霖選議長，會有縣政監督矛盾，因此反對謝衣鳯選縣長，他才與地方人士向黨中央力薦魏平政。

魏平政說，曾有人建議他爭取提名，當時謝衣鳯已表態參選，他也認為謝適合，而未再考慮；若謝確定不選，他才嘗試爭取；他非「空降」，是在地培養的子弟。

謝衣鳯強調，黨中央尚未公告彰化縣選舉期程，縣黨部也沒收到任何不辦理初選公文或電話紀錄，目前有三人表態，恐難援引「特殊選情另訂策略」，跳過初選直接啟動徵召，希望讓民調最高的人選代表國民黨參選。

洪榮章說，被徵召者要有知名度，這次傳聞人選地方反彈聲浪大，黨中央應正視。柯呈枋說，不管初選或徵召，前提是要公平，要能說服民眾。

國民黨 鄭麗文 魏平政 蕭景田 謝衣鳯

延伸閱讀

彰化縣長人選藍營遲未拍板 傳魏平政可能「空降」 謝衣鳯：成敗誰擔

陳振中澎湖縣長選舉提十大政見 喊綠地變藍天

藍白合 國民黨開放6縣市輔選

藍中市長初選江啟臣勝出 楊瓊瓔喊團結助選

相關新聞

陳柏惟駁性騷「社會責任道歉」 小草女神批：二次傷害

針對過去性騷擾爭議，陳柏惟今表示，那是酒席間的玩笑話，主觀上絕無任何企圖，選擇道歉是為了自己身為公眾人物應有的性平標準與社會責任道歉。對此，將參選台中市議員的民眾黨「小草女神」劉芩妤批評，這種說法不只是卸責，更是對當時受到冒犯、受到傷害的女性，造成再一次的二次傷害。

【重磅快評】黑馬變黑熊 賴總統「唯一支持」沈伯洋？

民進黨九合一選戰布局尚缺7縣市拼圖，選對會預計明天開會，台北市長人選將是重中之重，黨內傳出行政院副院長鄭麗君勸進失敗，高層已私下徵詢民進黨立委沈伯洋出戰。首都市長人選可能從「黑馬」換「黑熊」，「唯一支持」恐怕不再唯一，沈伯洋能否成為最後的人選之人，連自家人都不知道，攤牌後究竟是「王牌」或「鬼牌」？

從鄉長敗選到考上律師 魏平政證實有參選彰化縣長的意願

國民黨彰化縣下屆縣長人選難產，近日傳出國民黨中央將徵召前考紀會主委魏平政參選，魏平政今天證實在謝家反對立委謝衣鳯參選縣長後，他曾向中央表達參選意願，並得到前立委蕭景田推薦徵召參選，但他迄今仍未獲得徵召參選的訊息。

傳吳容輝組團隊選嘉縣長 他回「等我不代理中選會主委再看看」

2026年底嘉義縣長選戰升溫，網路社群昨天傳出中選會代理主委吳容輝競選團隊宣布參選訊息。吳容輝今天受訪澄清，目前仍在中選會代理職務，並未表示要參選，更沒有所謂的競選團隊，否認網路傳聞。不過，吳容輝表示，「等到我不代理的時候，再看看」，為未來政治動向留下想像空間。

北市府最新民調 蔣萬安滿意度近7成

北市長蔣萬安拚連任，北市府昨公布施政民調，市民滿意度達近七成，較前次升四點四百分點。民進黨派誰選市長仍未定，綠營坦言蔣萬安是「不好打」的對手，人選要能吸引中間票；藍白陣營認為，蔣萬安最大對手是自己，缺工、都更等仍要努力。

二軍疑慮 沈伯洋戰北市？綠提名暫緩

備戰縣市長選舉，民進黨選對會今將開會討論台北、桃園、新竹縣市長提名。據了解，在行政院副院長鄭麗君婉拒參選首都市長後，黨內持續朝提名立委沈伯洋方向前進，且原訂明天中執會就將通過徵召沈，並舉行提名記者會；但因綠營內部對沈參選仍有不小雜音，選對會仍需再討論，明天提名記者會擬暫緩，最快下周才會提名北市長人選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。