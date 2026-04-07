勸退謝衣鳯？藍擬徵召魏平政選彰化惹議

國民黨彰化縣長參選人難產，近日傳出黨中央勸退表態參選的立委謝衣鳯，將徵召國民黨考紀會前主委魏平政參選。前立委蕭景田昨證實，他向黨中央推薦魏平政參選，也有意接任縣黨部主委輔選，待黨中央拍板；等黨主席鄭麗文赴大陸返台後，就會確定人選。

國民黨二林黨部主委謝彥慧昨宣布，「空降」魏平政參選未徵得鄉親共識，難以投入輔選，決定辭去主委一職。蕭景田說，尊重不同看法，如果他接黨部主委、魏又獲提名，會拜訪謝溝通。

彰化縣長選舉，民進黨已提名立委陳素月參選，國民黨仍陷入亂局。兼任國民黨彰化縣黨部主委的謝衣鳯表示，她已多次表達參選意願，另有二名前副縣長柯呈枋、洪榮章也表態，地方表態的人都已經努力一段時間了，應優先考慮；她質疑，魏平政從台北空降下來，對選情是否有不利影響？且未來輔選的人是誰？成敗由誰來負責？不知黨中央為何要在黨主席鄭麗文赴陸前拋出來，應再審慎考量。

國民黨中央昨未有回應，但據了解，鄭麗文赴陸前馬不停蹄協調地方初選，彰縣是全台人口最多的縣，是國民黨相當重視的地方，黨中央原有意徵召新北市副市長劉和然，但劉家人反對，因此改推律師出身的魏平政。

與彰化謝家長輩交好的蕭景田表示，他與魏平政都支持謝衣鳯選縣長，謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章與對手陳素月比民調，謝衣鳯都是最高，但謝家長輩認為，謝衣鳯選縣長、謝典霖選議長，會有縣政監督矛盾，因此反對謝衣鳯選縣長，他才與地方人士向黨中央力薦魏平政。

魏平政說，曾有人建議他爭取提名，當時謝衣鳯已表態參選，他也認為謝適合，而未再考慮；若謝確定不選，他才嘗試爭取；他非「空降」，是在地培養的子弟。

謝衣鳯強調，黨中央尚未公告彰化縣選舉期程，縣黨部也沒收到任何不辦理初選公文或電話紀錄，目前有三人表態，恐難援引「特殊選情另訂策略」，跳過初選直接啟動徵召，希望讓民調最高的人選代表國民黨參選。

洪榮章說，被徵召者要有知名度，這次傳聞人選地方反彈聲浪大，黨中央應正視。柯呈枋說，不管初選或徵召，前提是要公平，要能說服民眾。