陳光復「眼球會隨聲音動」 妻：等他回來為澎湖打拚

澎湖縣長陳光復春節期間摔倒傷及腦部，仍在醫院治療中，陳的妻子吳淑瑾昨辦感恩茶會，指陳的意識已逐漸恢復，狀況穩定。面對外界最關心的選戰布局，她語氣堅定地說，「縣長一定會好，未來候選人仍會是他（指陳光復）」。民進黨方面重申，黨中央持續關注陳光復病情，期待他早日康復，為澎湖縣政打拚。

吳淑瑾表示，目前完全沒有尋找接替人選的意願，相信陳縣長一定會好，且在民進黨中央的規畫中，澎湖縣長的候選人依舊是陳光復，「我們還是等著他回來，為澎湖打拚」。

民進黨二月四日中執會後宣布提名陳光復競選連任澎湖縣長，賴清德總統介紹時稱讚他「拚盡全力為地方帶來改變」，卻於同月十七日摔倒傷勢嚴重，一度昏迷，住院迄今兩個多月，地方出現「換將」聲音；傳出綠營有意改推派馬公市長黃健忠參選，澎湖天后宮主任委員蔡光明則在三月發起「支持吳淑瑾代夫出征」連署，有上千人連署。

不過，陳光復臉書多次表達繼續參選意願。陳光復家屬昨舉行感恩茶會，吳淑瑾說，陳光復仍在加護病房，但意識已恢復，跟他講話時，眼睛會跟著聲音轉動，可以左右轉頭，狀況很穩定。