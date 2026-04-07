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觀察站／沈伯洋仇恨值高 綠愁難當領頭羊

聯合報／ 本報記者周佑政
民進黨備戰台北市長選舉，傾向提名立委沈伯洋參戰，但綠營內部仍有雜音。本報資料照片
民進黨備戰台北市長選舉，傾向提名立委沈伯洋參戰，但綠營內部仍有雜音。本報資料照片

對比尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安「好整以暇」準備迎敵，民進黨在行政院副院長鄭麗君參選機率大降後，由立委沈伯洋角逐首都市長的呼聲最高。學者出身的沈伯洋，問政、論述有條理，去年力推大罷免更被綠營支持者視為「戰神」；但在藍大於綠的北市，高仇恨值成了沈的軟肋，不僅難以勝選，綠營更擔憂沈難扮演「領頭羊」角色，帶動全台選情。

2026九合一選舉

首都市長寶座向來是藍綠兵家必爭，北市選民結構偏藍，過去的台北市長選舉，民進黨只有陳水扁曾勝選，二○一四年則靠著與無黨籍柯文哲合作，打敗國民黨候選人連勝文。

雖然北市政治生態不利民進黨，但過去民進黨推出的人選如陳水扁、李應元、謝長廷、蘇貞昌姚文智，乃至陳時中，都是具有高知名度的政治明星或資深從政者，除了二○一八年選舉，姚文智因柯文哲「分票」，只獲得不到百分之十八的得票率，創下民進黨在北市長選舉得票率新低，以及陳時中獲得約百分之卅一得票率外，其餘都能守住約三成五至四成五的綠營基本盤。

這次北市長選舉，綠營勸進鄭麗君參選未果，很可能由沈伯洋上陣；然而，沈不論知名度、從政資歷，都與過往綠營推出的「最強人選」有落差，這也是綠營基層民代與支持者，乃至「側翼」，高度焦慮的原因。

首都市長選戰是鎂光燈焦點，過去藍綠候選人大多能擔綱「領頭羊」角色，帶動全台選情。今年大選，藍營更盤算以蔣萬安及新北市長參選人李四川擔當「雙箭頭」，拉抬藍營各地選情。

相較之下，「抗中保台」形象鮮明、推動大罷免不遺餘力的沈伯洋，在綠營內部雖有一定程度好評，但能否走出同溫層、吸引中間選民青睞，大有疑問。

甚至有人評估，以沈伯洋「仇恨值」之高，若參選北市長，最該擔心的恐是民進黨新北市長參選人蘇巧慧，因為就怕被沈的負面聲量拖下水。身兼民進黨主席的賴總統面對九合一「期中考」，北市選戰如何布局，確實最傷腦筋。

姚文智 蘇貞昌 陳時中 沈伯洋 民進黨 九合一選舉

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