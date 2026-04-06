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陳柏惟駁性騷「社會責任道歉」 小草女神批：二次傷害

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
前立委陳柏惟。圖／聯合報系資料照片 曾原信
前立委陳柏惟。圖／聯合報系資料照片 曾原信

針對過去性騷擾爭議，陳柏惟今表示，那是酒席間的玩笑話，主觀上絕無任何企圖，選擇道歉是為了自己身為公眾人物應有的性平標準與社會責任道歉。對此，將參選台中市議員的民眾黨「小草女神」劉芩妤批評，這種說法不只是卸責，更是對當時受到冒犯、受到傷害的女性，造成再一次的二次傷害。

2026九合一選舉

民進黨台中市北區市議員擬提名2人，但原本已登記參選的吳文豪因家中變故退選，提名出現空間，傳出可能徵召前立委陳柏惟參戰，而陳柏惟4日表示，「我已正式申請加入民主進步黨」不過，其過去的言行也被網友們翻出。

陳柏惟在臉書上說，「但我知道，大家心中還有一個結，關於那段曾貼在我身上的標籤，我想誠實地再次與大家溝通」。關於過去被指控的性騷擾爭議，當時的情況，是朋友們在熱鬧開心的聚會中，大家喝了點酒、說了些酒席間的玩笑話。當時現場有多位共同好友在場，「我主觀上絕非有任何企圖」。事隔半年多後的指控，其實也有許多在場朋友指出，當時的狀況並非如外界所述。

「​但我當時為什麼選擇道歉？」陳柏惟指出，​因為他非常在意兩性平權的社會價值。

劉芩妤表示，真正的道歉，前提就是承認自己的言行已經造成他人傷害。如果今天一個政治人物一邊公開道歉，一邊又在事後辯稱自己不是認錯，那麼這樣的道歉，到底是在負責，還是在止血？

劉芩妤質疑，針對外界過去所揭露的相關指控，若未經同意就與女性有讓人不舒服的肢體接觸，這難道不涉及性騷擾？

她說，最令人憤怒的是，當事人若已經在第一時間公開道歉，現在卻又試圖將當時的道歉切割成「不是承認錯誤」，等於是親手推翻自己過去對外說過的話，這不是反省，而是卸責；不是悔意，而是算計。

劉芩妤也質疑，民進黨長期將性別平等、婦女權益掛在嘴邊，如今卻接納一位對過去爭議不見真正反省、甚至還想翻案切割的政治人物，請問標準到底在哪裡？對別人高標檢驗，對自己人卻一路放水，這樣的雙重標準，人民都看得非常清楚。

劉芩妤最後強調，真正的道歉，不是政治話術，不是危機處理，更不是日後可以重新定義、拿來切割責任的工具。

陳柏惟在臉書駁「性騷」一事。圖/取自陳柏惟臉書
陳柏惟在臉書駁「性騷」一事。圖/取自陳柏惟臉書

民進黨 民眾黨 台中市 陳柏惟

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