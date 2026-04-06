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【重磅快評】黑馬變黑熊 賴總統「唯一支持」沈伯洋？

聯合報／ 主筆室
基層憂心，沈伯洋（左）在大罷免時累積的仇恨值將成雙面刃，還可能外溢影響北北基桃選情。（許正宏／攝影）
基層憂心，沈伯洋（左）在大罷免時累積的仇恨值將成雙面刃，還可能外溢影響北北基桃選情。（許正宏／攝影）

民進黨九合一選戰布局尚缺7縣市拼圖，選對會預計明天開會，台北市長人選將是重中之重，黨內傳出行政院副院長鄭麗君勸進失敗，高層已私下徵詢民進黨立委沈伯洋出戰。首都市長人選可能從「黑馬」換「黑熊」，「唯一支持」恐怕不再唯一，沈伯洋能否成為最後的人選之人，連自家人都不知道，攤牌後究竟是「王牌」或「鬼牌」？

2026九合一選舉

民進黨新潮流要角段宜康日前透露，大家心目中最理想的台北市長人選，現在還有重要任務在身。黨內當時即盛傳，高層已鎖定勸進鄭麗君，但隨著本人多次表達沒有參選意願，黨高層已轉向物色其他人選；沈伯洋日前受訪也間接表態，民進黨就是要戰了，黨若需要，他一定配合。

不過，綠營對沈伯洋反應兩極，民進黨新系立委吳思瑤雖推崇他是「強棒中的強棒」，但「卡神」楊蕙如大酸，「有食物能吃，誰會想吃餿水」，提名沈伯洋會大陣亡。國民黨前發言人楊智伃在臉書發文，「沈伯洋是罷免操盤舵手、民主菜農、青鳥男神、中國紅熊、翻車指南針，他指引了民進黨這幾年的方向，讓民進黨在失敗中學習失敗，當然有高度意義」。

藍綠不宜過早下定論，首先，沈伯洋不僅是「黑熊學院」與「台灣民主實驗室」創辦人，更是民進黨大罷免主要鼓吹者，還被中國大陸公安局發布為「台獨頑固分子」，北京揚言通緝逮捕的國際人士。綜合評估，沈伯洋個人的話題性與對抗性，顯然遠多於鄭麗君；賴清德總統是否力挺已成一場政治抉擇，沈伯洋一旦挑戰國民黨籍台北市長蔣萬安，無疑是藍營心目中的「夢幻組合」。

其次，沈伯洋與聯電創辦人曹興誠堪稱「綠營國師」、「罷團導師」，一言一行皆足以牽動民進黨國策，不僅可以動員國家機器去推動大罷免，更成為中共欲除之而後快的眼中釘；沈伯洋宛如民進黨「抗中保台」的看板巨星，屢戰屢敗的韌性意志力令人敬佩，不容賴總統等閒視之。

重點是，沈伯洋危機處理能力恐勝曹興誠一籌。曹董深陷「親中小三」桃色醜聞，但沈伯洋父親沈土城被爆涉嫌「洗產地、賺紅錢」，他卻聲稱整起事件明顯是中共與港媒策動的系統性攻擊，家族從事貿易多年，主要出口中南美洲，從未從中國獲取特殊利益。沈伯洋扭轉風向、操作認知作戰的詭辯能力，放眼政壇恐無人能出其右。

就在民進黨即將拍板人選前，北市府研考會今天發布最新民調，蔣萬安整體施政滿意度達69.1%，較前次調查上升4.4個百分點，以近七成滿意度正面迎戰可能對手。雖然蔣萬安民調居高不下，但有過大罷免戰績的沈伯洋一定仍自信滿滿；沈伯洋從來不缺網路聲量、也不乏參選意志，如今他所欠缺的，或許只是賴總統的唯一支持。

曹興誠 抗中保台 賴清德

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