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從鄉長敗選到考上律師 魏平政證實有參選彰化縣長的意願

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化即時報導
國民黨彰化縣下屆縣長人選難產，曾任國民黨考紀會主委的律師魏平政，今天證實曾向中央表達參選意願，並得到前立委蕭景田推薦徵召參選，但他迄今仍未獲得徵召參選的訊息。圖／魏平政提供
國民黨彰化縣下屆縣長人選難產，曾任國民黨考紀會主委的律師魏平政，今天證實曾向中央表達參選意願，並得到前立委蕭景田推薦徵召參選，但他迄今仍未獲得徵召參選的訊息。圖／魏平政提供

國民黨彰化縣下屆縣長人選難產，近日傳出國民黨中央將徵召前考紀會主委魏平政參選，魏平政今天證實在謝家反對立委謝衣鳯參選縣長後，他曾向中央表達參選意願，並得到前立委蕭景田推薦徵召參選，但他迄今仍未獲得徵召參選的訊息。

2026九合一選舉

今年57歲的魏平政，20多年前曾投入社頭鄉長選舉，卻不幸敗北，如今卻要選縣長，除被批評知名度不足外，被質疑「鄉長都選不贏，卻想選縣長」 ，但他強調，當初是因派系問題，並匆匆上陣才落敗，但他從中重新思考，知道仍有不足，才在40歲考上律師。

魏平政說，雖然他很早就有參選縣長的念頭，卻與前立委蕭景田都支持謝衣鳯選縣長，直到謝衣鳯的長輩堅決不讓她選縣長後，他才向黨中央表達參選縣長的意願，因此起步較慢，也感謝蕭景田等人向中央舉薦徵召他參選縣長，他才有爭取提名的機會。

目前爭取國民黨提名的人選中，包括立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋早已表態參選，要求以初選或民調方式，要能公平且獲民眾接受，決定人選，但如今卻冒出傳出黨中央可能徵召魏平政「空降」參選，他們都無法接受，地方甚至出現反彈聲浪。

魏平政說，採取初選或徵召方式是由黨中央經過番慎評估後，自會做出最適當的決定，他無法置喙。他說，目前地方對他的態度多屬不反對，甚至有支持聲音，他並強調自己非「空降」，是在地培養的子弟。

魏平政說，彰化縣是中小企業的原鄉，他的家族也幾代經營絲襪等事業，他也曾在自家工廠服務，深知目前企業的困境，尤其台美國關稅衝擊下，他有法律背景及國貿的經驗，一定可以協助產業一起度過難關，而他對彰化縣的建設與遠景，如果獲得提名，也會陸續推出，證明自己是最適合的人選。

國民黨彰化縣二林鎮黨部主委謝彥慧，針對國民黨可能徵召魏平政一事，認為此一決定未徵得鄉親共識，她難以投入後續輔選工作，決定辭去主委一職。魏平政表示，到目前為止，他仍未接獲黨中央任何訊息，如果他有幸獲得徵召參選，一定會拜訪包括謝彥慧等持有不同看法的人士，盡力溝通與協調，團結一致，力守彰化縣長王惠美建立的縣政基礎。

國民黨 考紀會 謝衣鳯

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