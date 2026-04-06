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傳吳容輝組團隊選嘉縣長 他回「等我不代理中選會主委再看看」
2026年底嘉義縣長選戰升溫，網路社群昨天傳出中選會代理主委吳容輝競選團隊宣布參選訊息。吳容輝今天受訪澄清，目前仍在中選會代理職務，並未表示要參選，更沒有所謂的競選團隊，否認網路傳聞。不過，吳容輝表示，「等到我不代理的時候，再看看」，為未來政治動向留下想像空間。
2026九合一選舉
針對網路社群流傳「吳容輝競選團隊，經審慎評估，宣布競選2026年嘉義縣長」訊息，吳容輝今天面對記者詢問時澄清，目前仍在中選會擔任代理主委，不宜談論選舉議題，更未做出參選決定。對於賀年卡中引發各界揣測的「嘉義一定會改變」字句，吳容輝表示，那是希望大家共同思考如何讓嘉義縣發展更好。
在採訪中，吳容輝重申目前的代理職位不便多談選戰事務，不過，他說「等到我不代理的時候，再看看」，留下想像空間。對於外界關注的交接進度，他坦言雖然原定3月中旬完成，但目前行程仍有變動，尚在代理職務中，相關選舉事務不方便發表意見。
年底嘉義縣長選戰，民進黨已提名立委蔡易餘爭取執政延續。在野陣營方面，國民黨主席鄭麗文日前到訪嘉義縣時強調，中央黨部正積極徵詢各方意見，目標是整合出最強候選人。組發會主委李哲華當時也透露，嘉義縣為艱困選區，傾向以「在野大聯盟」模式共推人選，且人選已有腹案。
隨着3月底預定公布人選的時間已過，加上今日吳容輝正式否認網路參選傳聞，在野勢力最終將推派何人挑戰綠營，仍是地方政壇關注的焦點。
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