澎湖縣長陳光復意識恢復 妻揭現況「堅信縣長會康復」：候選人仍會是他

澎湖縣長陳光復今年春節期間摔倒傷到腦部，目前仍在醫院接受積極治療，陳光復妻子吳淑瑾今下午在澎湖酒廠舉辦感恩茶會，感謝近2個月來澎湖各界給予她及陳光復的支持，面對外界最關心的選戰布局，吳淑瑾語氣堅定，堅信陳光復會康復，「縣長一定會好」未來候選人仍會是他。

吳淑瑾說，目前陳光復仍在加護病房，但意識已逐漸恢復，跟他講話眼睛會跟著聲音轉動，可以左右轉頭，狀況很穩定。

陳光復原本已由民進黨中央提名連任，但今年春節摔倒重傷後，身體狀況備受關注，地方流傳可能更換縣長候選人傳聞。

吳淑瑾強調，目前完全沒有尋找接替人選的意願，她相信「縣長一定會好」，且在民進黨中央的規畫中，澎湖縣長的候選人依舊是陳光復 ，我們還是等著他回來，為澎湖打拼。

吳淑瑾今下午在澎湖酒廠舉辦感恩茶會，她說，感謝澎湖鄉親這段時間的鼓勵與關心，讓她們可以勇敢走下去，謝謝大家的支持。