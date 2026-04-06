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彰化縣長人選陷僵局 「關鍵人物」蕭景田證實向黨中央推薦徵召他

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
前立委、前中常委蕭景田被認為是打破彰化縣長人選僵局的關鍵人物，他證實向黨中央推薦徵召律師魏平政參選，他也有意願接任縣黨部主委，全力輔選。本報資料照片
前立委、前中常委蕭景田被認為是打破彰化縣長人選僵局的關鍵人物，他證實向黨中央推薦徵召律師魏平政參選，他也有意願接任縣黨部主委，全力輔選。本報資料照片

國民黨彰化縣下屆縣長人選難產，前立委蕭景田今天證實向黨中央推薦徵召律師魏平政參選，他也有意願接任縣黨部主委，積極輔選，他認為，主席鄭麗文到大陸參訪回台後，即會確定人選。對於二林鎮黨部主委謝彥慧以未徵得鄉親共識難以投入輔選為由，宣布辭去主委一事，蕭景田表示，如果成局，會與魏平政向謝彥慧說明、溝通。

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前立委、前中常委蕭景田被認為是打破彰化縣長人選僵局的關鍵人物，政壇皆知他與謝家長輩交好，他說，他與魏平政其實都支持謝衣鳯選縣長，主要是立委謝衣鳯與另兩位爭取提名的前副縣長，在與民進黨提名的立委陳素月對比民調，謝衣鳯都是最高，但謝家長輩認為，謝衣鳳選縣長、弟弟謝典霖要選議長，會有縣政監督上的矛盾，因此反對謝衣鳯選縣長，仍維持謝衣鳯選立委、謝典霖選議長的布局。

但蕭景田說，謝衣鳯參選的意志雖然相當堅定，而家族又反對，即很難去說服選民，而另兩位爭取提名的參選人，民調仍有差距，難以勝選，此亂局維持一、兩個月，他即與一些人士向黨中央力薦徵召魏平政參選縣長，認為魏平政曾選過社頭鄉長雖然沒當選，但也曾擔任國民黨考紀會主委，對選舉與政治並不陌生，如果採取徵召，即無初選及做民調的必要。

蕭景田曾擔任兩屆社頭鄉長，魏平政的母親魏陳春惠接續任兩屆，魏家生產及經營知名的琨蒂絲、華富牌褲襪等產品，雙方交情頗厚。對於魏平政被批評批「空降」參選的說法，蕭景田不以為然，他強調，魏平政是在社頭出生，也在家族的工廠服務過，怎麼算是「空降」？

外界認為，魏平政是執業律師，為蕭景田打贏選舉官司，才會獲蕭景田推薦徵召參選縣長。蕭景田否認這說法，表示他委任的律師共有三人，魏平政只是其中之一。

目前的國民黨彰化縣黨部主委是謝衣鳯，她的前任是蕭景田。對於外傳蕭景田將回鍋再任縣黨部主委一事，蕭景田說，魏平政是由他推薦，他就有責任投入輔選，如果中央決定由他出任，他會義不容辭。

外傳黨中央將徵召魏平政參選彰化縣長，蕭景田接任縣黨部主委職務，引起部分地方人士反彈，國民黨二林黨部主委謝彥慧即以此一決定未徵得鄉親共識，她難以投入後續輔選工作，決定辭去主委一職。蕭景田說，尊重每個人不同的看法，但如果他接任黨部主委，而魏平政又獲提名，他們都會去拜訪謝彥慧溝通說明。

國民黨前考紀會主委、執業律師魏平政，最近在街頭上高掛形象看板，外傳是國民黨鎖定徵召的彰化縣長提名人選。圖／取自魏平政臉書
國民黨前考紀會主委、執業律師魏平政，最近在街頭上高掛形象看板，外傳是國民黨鎖定徵召的彰化縣長提名人選。圖／取自魏平政臉書

國民黨 彰化 鄭麗文 謝衣鳯 蕭景田

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