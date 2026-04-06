擁有3張餐飲證照…吳宗學連串機緣獲中市連5霸市議員交棒 參選市議員

台中市政府運動局專員吳宗學爭取國民黨台中市北屯市議員參選提名，他除了曾擔任盧秀燕立委時的助理，此次更受到連任5屆的資深市議員陳成添肯定，公開聲明要交棒給他，由他繼續肩負起民服務的重任。

吳宗學的父母都從事餐飲業，他就讀僑泰高中餐飲科時還取得過中餐、烘焙和調酒3張證照，大學就讀嶺東科大財經系時，父親因病需他照顧，他曾有兩年經常住在醫院病床邊陪伴父親的時光，後來也因此大學畢業後能從一般兵役轉服替代役，進入北區公所秘書室服務。

也因為這場機緣，盧秀燕的一名親戚在區公所擔任志工，看到吳宗學年輕又機靈，就拿了他的履歷向時任立委的盧秀燕推薦。吳宗學也在服役後即到盧秀燕的服務處擔任秘書以及進而擔任國會助理。歷經3年多的磨練，在盧選上市長後，他也進入市府運動局擔任專員，協助推動體育活動。

因為這一連串的機緣，讓他在跑北屯基層時和陳成添屢有接觸，像是陳成添需要中央單位服務的事項，吳宗學就成為窗口，並協助陳成添勘查和服務地方。乃至於後來吳宗學進了運動局，陳成添又是台中市身心障礙體育總會的理事長，雙方也一同推動身心障礙者的運動事項。也就因此，陳成添看見了吳宗學的能力和處事的耐心，決定在自己轉任台中地區農會理事長後，把棒子交給吳宗學。

吳宗學感謝這連串的機緣讓他有機會能跟隨盧秀燕和陳成添學習，未來若當選市議員，除了會繼續支持盧秀燕推動中的建設，也因為34歲的他已是「三寶爸」，很能領會年輕人成家的辛苦，將把如何爭取提高育兒補助和相關建設做為首要的努力事項。另像是漢神洲際購物廣場營業後，周遭的交通順暢也會是他關注的問題。