國民黨擬徵召魏平政選彰化縣長 二林黨部主委請辭

國民黨彰化縣下屆縣長人選難產，傳聞黨中央將徵召考紀會前主委魏平政「空降」參選，並由支持魏平政的前立委蕭景田接任縣黨部主委，引起部分地方人士反彈，國民黨二林黨部主委謝彥慧今天在臉書宣布，此一決定未徵得鄉親共識，她難以投入後續輔選工作，決定辭去主委一職。

謝彥慧為前任縣議員，現任國民黨二林鎮黨部主委，她的父親謝國雇曾擔任二林鎮農會總幹事、省農會總幹事，在地方擁有扎實的實力，如今為了傳聞黨中央將徵召魏平政「空降」參選彰化縣長，並由蕭景田擔任縣黨部主委，辭去二林鎮黨部主委一職，引起地方震撼，政壇擔心後續會有蔓延的效應。

謝彥慧的在臉書說：「承蒙彰化縣黨部長期栽培與信任，得以服務地方深表感謝。彥慧致力於服務鄉親一直以來皆以鄉親之所願、所需、所訴為考量。本次縣黨部縣長人選之決定，未徵得鄉親獲得愛戴共識，職難以投入後續輔選工作。為免影響黨務推動，經審慎思考，決定辭去二林鎮黨部主委一職」。

地方政壇人士指出，謝彥慧擔任縣議員時，與議長謝典霖的交情很好，即使沒當縣議員仍保持往來，這次辭去鎮黨部主任委員是某種程度表示挺謝家在下屆縣長選舉不能缺席。

國民黨彰化縣長人選搞不定，主要是無法勸退立委謝衣鳯，雖中央派員溝通，以及家族反對參選壓力下，謝衣鳯仍未改變參選意志。目前兼任縣黨部主委的謝衣鳯強調，彰化縣目前黨中央尚未公告期程，縣黨部也沒收到過任何不辦理初選的公文或電話紀錄。

謝衣鳯指出，依據黨中央去年11月通過的的直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法，非現任縣市若有二位以上適合人選，由中央提名協調小組徵詢、評估與協調，產生最具勝選機會者；協調無結果，再依既有提名辦法進行初選。麗文主席上任以來，多次強調制度程序，台中、新竹、宜蘭等各縣市都在激烈的競爭後完成提名作業，完全符合她在當選黨主席時的承諾，照制度走，不因人設事。

謝衣鳯指出，目前除了她已經多次表達願意承擔參選縣長的責任，另外表態爭取的還有柯呈枋、洪榮章兩位前副縣長，恐怕難援以「特殊選情另訂策略」，跳過初選直接啟動徵召，希望讓民調最高的人選代表國民黨參與這次的縣長選舉，就是基層最大的共識，也期盼黨中央能盡速完成初選作業，以利後續整合工作。