扮值星班長參選市議員...段體佩常被問這句話 他為造型說分明

台中市北屯區本屆市議員高票落選的段體佩最近已聲明捲土重來，他身著軍用汗衫、迷彩長褲、身揹值星帶自稱「班長」的外型令人印象深刻，許多人以為他是軍人出身，還有人問他「是不是海陸的」但事實上，他僅在成功嶺服義務役時當過教育班長，退伍之後則從事過廣告、房仲和開過餐廳，目前則是經營「開心農場」，並無軍旅生涯。

那又為何要著軍用汗衫、長褲，揹值星帶呢？段體佩說，以往曾替胡志強選市長、馮定國和謝啟大選立委，以及宋楚瑜選總統時擔任過志工，幫宋的那一次，他負責組織車隊，曾一次號召數百輛車相挺，還特別製作了一輛迷彩戰車。為了配合戰車造型，他也就著軍用汗衫、迷彩長褲、揹值星帶以配合戰車造型。

後來，他因為愛打抱不平，曾帶人到醫院抗議醫療糾紛、向市府抗議農民用挖土機整地，未申請就會被開罰等事，他想起以前的值星班長造型，就挖出那一身壓箱底的迷彩服上街，目的只是增加抗議的效果。直到後來選舉，也就穿著值星班長服裝上場。

段體佩從事過報紙工商廣告10多年，後來開餐廳卻賠掉兩千多萬元，接著轉做房地產仲介，並進而做房地產投資。又因為看到很多農民的地荒在那兒變不了現卻又需要用錢，他就買下來開闢成開心農場，轉售給想種種菜、找尋田園之樂的人。目前以此為業，並在大坑有數處開心農場。

台中市北屯區下屆市議員選舉增加1席達到7席，他說，因為分別曾在2020和2022年參選立委和市議員，立委時得到5千多票，市議員就衝高至8755票，以第二高票落選。本以為自己已62歲，應該不再參選，但有許多「粉絲」喜歡他不為任何黨派、有什麼說什麼的個性，紛紛勸進他參選。加上看到這次參選者多是新人，而且還多了一席，他只要再努力爭力約1千多票就可以當選，因此決心一試。

段體佩屢在看板上常有驚人之語而令人印象深刻，像是其中一面看板寫著「吾皇萬歲，廢核廢死」批評賴清德總統是皇帝，另還有一面表達「很想揍川普！」都引起路經民眾側目。

他表示，因為感覺台中市雖然有建設，但市民卻缺乏公德心，像是隨地丟垃圾、菸蒂，出門遛狗亂拉屎等，都顯示缺乏文明，因此若當選，會透過要求提高執法和宣導，來提升市民的水準。另則是，台74線快速道路每到上下班時間就塞車，若當選會要求市長必須改善，像是延長號誌的秒數等，務必要讓大家能行得順暢。

台中市北屯區本屆市議員高票落選的段體佩最近已聲明捲土重來，他身著軍用汗衫、長褲，身揹值星帶自稱「班長」的外型令人印象深刻。圖／段體佩提供

段體佩曾替前台灣省長宋楚瑜選總統時擔任志工，還製作了一輛迷彩戰車。圖／段體佩提供