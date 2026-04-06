神對手...沈伯洋出戰蔣萬安 他曝原因：最擔心的是蘇巧慧

2026民進黨派誰出戰北市長蔣萬安，至今人選未定，近期傳立委沈伯洋呼聲高，國民黨港湖議員擬參選人陳冠安曝去年一分民調，沈伯洋支持度不只輸鄭麗君，連吳怡農都比不上。甚至沈伯洋若出戰北市長，最該擔心的，不是別人，正是蘇巧慧。

「這不是神隊友，而是神對手。」陳冠安說，沈伯洋一出誰與爭鋒，最該擔心的不是別人，正是蘇巧慧。聲量被分食、節奏被打亂，還可能被負面聲量一起拖下水。「而雙北崩、全國崩，從這角度來看，黑熊還真的能比肩戰略性核武，讓人瑟瑟發抖。」

陳冠安今天在臉書說，民進黨北市長人選這齣大戲，真的越看越精彩。綠營竟然有人用匿名的方式出來替沈伯洋抬轎，說什麼黑熊是防禦、反制的大將。說穿了，這種吹哨子壯膽，連具名背書都不敢的操作，更像是在對內自我催眠，但卻連自己人都說服不了。

陳說，如果沈伯洋真的那麼強，真的是民進黨手上的ACE王牌，那為什麼綠營內部一堆人高呼勸退。再看數據更殘酷。去年TVBS民調，沈伯洋的支持度，不只輸給鄭麗君，連吳怡農都比不上。更關鍵的是，只要沈伯洋一出來，蔣萬安的支持度還會同步上升。一出馬就讓對手支持率暴漲，這叫哪門子反制？