市政滿意近7成蔣萬安成北市白營母雞？ 陳宥丞：開放、不強求為難

台北市研考會今天公布市長蔣萬安最新民調，市政滿意度達69.1％，更比前次調查上升4.4％，民眾黨北市議員陳宥丞點出公務員外流、都更緩慢的狀況。至於會不會邀蔣萬安站台等？他說，態度都是開放，但不用為難強求。

根據研考會公布民調，細項數值中，滿意度最高為醫療健康的81.1%。環保、帶動城市運動風氣等面向滿意度7成以上。教育、社福、文化活動、公安消防等超過6成。

陳宥丞說，市政滿意度的民調數字，應該要更詳盡，包含不滿意度、年齡、學歷等細項尚未出來。不過，北市在市民、公務員品質，歷年來都是名列前茅，但是市府更要重視公務人員嚴重流失狀況，畢竟穩定的施政品質，需要仰賴公務員支持，「若持續外流，5到10年，台北市政會是長什麼樣子？」

再者，也沒有看見老舊建物的都更進度的滿意度等，他說，應該要拿出鐵腕的同時，也要給予紅蘿蔔的誘因，否則面對建物漏水、磁磚雨，甚至是招牌掉落，這些都是在賭命，缺工和安全城市也是施政滿意度的一環。

另外，有關蔣萬安的高支持度下，年底選舉會不會邀請站台？陳宥丞說，態度都是開放，但不用為難強求。在市政議題上民眾黨都是合理監督，「尤其綠營側翼就急著將藍白黏在一起。」但民眾黨有自己支持者，從來不是誰的附屬。藍白目標重點是2026遍地開花、2028重返執政。