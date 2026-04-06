李四川坪林訪茶農 承諾結合雙北資源擴大茶葉行銷通路

國民黨新北市長參選人李四川今前往坪林區，走訪青農據點「有種茶」、坪林區農會及天奉茶莊，與在地青年農民、農會幹部及傳統茶農座談。李四川肯定青農堅持有機種植、共同守護大台北水源的努力，承諾當選以後，結合雙北資源，擴大茶葉行銷通路，並將坪林好茶列為「市長伴手禮」，讓國際友人喝到、也知道新北有這麼好的茶葉。

李四川抵達青農據點有種茶，關心水源保護區的生態議題，他說，不管是新北市還是台北市，能有這麼乾淨的水喝，都要感謝坪林人的努力與奉獻。

李四川大讚青農們堅持以有機、友善環境的方式種植，正是為了維護水源地水質，政府有責任成為他們最強的後盾，他承諾，當選以後，必定會推動跨局處合作，結合雙北資源，擴大茶葉行銷通路，並將坪林優質茶葉列為對外的「市長伴手禮」，讓坪林的好山、好水、好茶，成為新北市最亮眼的國際名片。

在天泰茶莊，李四川看到白鷺鷥飛翔其中，讚嘆坪林生態保育極佳，都是茶農與鄉親努力的成果，針對鄉親吐露水源特定區受限的困境，具備工程專業的李四川強調「這部分我非常了解，這也是我的專長！」當選後會研究如何為水源特定區的法規進行鬆綁，替坪林鄉親爭取最大權益，讓茶產業有更好的發展空間。