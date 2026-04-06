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上升4.4％蔣萬安施政滿意度近7成 詹為元：「這點」贏市民支持

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員詹為元表示，軟性且能提升市民生活品質的政策，更能累積市民內心支持度。本報資料照片
台北市議員詹為元表示，軟性且能提升市民生活品質的政策，更能累積市民內心支持度。本報資料照片

北市研考會今天公布市長蔣萬安最新民調，市政滿意度達69.1％，更比前次調查上升4.4％。國民黨北市議員詹為元認為，相較於重大型政策，反而是軟性、提升市民生活品質，更能累積市民內心支持度。

2026九合一選舉

根據研考會公布民調，細項數值中，滿意度最高為醫療健康的81.1%。環保、帶動城市運動風氣等面向滿意度7成以上。教育、社福、文化活動、公安消防等超過6成。

詹為元說，從研考會的民調可以看出，整體施政滿意度都比上次提升，幾項比較優勢的項目，包含醫療環保、運動風氣等，其實是過去這幾年力推政策，像是U-Sport、世壯運、無菸城市則是帶動醫療健康的指標項目。

他說，民調的根本來自於蔣萬安三年來政績，是全面性去推動很多扎實、市民相關的政策福利，以全面性的將台北市基礎建設，軟性的生活品質全面提升，和過去幾任市長不同，擔任重大型政策及指標性政策明確知道市長做了什麼事。

不過，蔣萬安則是從市民生活所需，去全面性地推進，這樣對於累積市民內心支持度，相對下會比較扎實，有助於下次市長連任，因為政績有感也有獲得回應。

另外，有關對手、民進黨北市長人選尚未出爐。詹為元認為，對手會是變數，但一直覺得蔣萬安連任，最大的對手是自己，怎麼超越上次選票，讓這一屆的政績讓市民有感。以研考會的民調看出來政績累積，市民有感是很明確提升。

他說，蔣萬安有個特質是國民黨重要的領袖級人物，也可能是未來國民黨接班人，蔣在面對政治攻防上，不是一下子就進入政治對立，而是維持自己該做好市長政績的本分，面對政治意識型態對立，沒有做太多政治口水戰。

詹為元也說，反觀面對民進黨可能要推出人選是要做政治對立操作，相比之下高下立見，民眾還是會希望能選出好好做事的政治人物，不是只會政治口水。

國民黨 北市 民調 蔣萬安

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