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嘉義市長藍白合民調戰況膠著 翁壽良、張啓楷勝負明天揭曉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲擔任張啓楷競選總幹事，即使一審遭判刑17年後，仍勤跑嘉市。圖／翻攝張啓楷臉書
民眾黨創黨主席柯文哲擔任張啓楷競選總幹事，即使一審遭判刑17年後，仍勤跑嘉市。圖／翻攝張啓楷臉書

嘉義市長選戰「藍白合」進入關鍵時刻，國民黨提名的醫師翁壽良與民眾黨提名的前立委張啓楷共同競爭最強人選，對戰民進黨提名的立委王美惠。雙方協議由三家民調公司於4月2日至4日進行全市話對比式民調。國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，民調結果將於明天上午10時30分在台北台大校友會館正式公布。

2026九合一選舉

此次民調原定6日公布，因適逢清明連假，雙方協議延後至假期結束後。蔡明顯指出，民調作業已於4日晚間全數完成，過程中三家民調公司均派員盯場。

據了解，依據雙方各自統計的數據評估，目前選情呈現五五波的拉鋸態勢，最終人選須待7日由三家民調公司進行最後加權統計彙整後才能底定。

藍營為延續市長黃敏惠卸任後的執政權，由黃敏惠親自帶領黨公職為翁壽良站台，喊出「藍色執政，品質保證」衝刺聲勢。張啓楷則由民眾黨主席柯文哲擔任競選總幹事，柯文哲雖身陷司法案件，仍頻繁南下助選，強調嘉義市為藍白合示範區。值得注意的是，羅智強、徐巧芯等藍營立委亦跨黨派為張啓楷背書，形成「藍營內部對打」的特殊現象。

民調結束後，翁壽良與張啓楷分別透過社群平台向支持者致謝。

張啓楷於民調結束後在社群平台向支持者表達感謝。圖／翻攝張啓楷臉書
張啓楷於民調結束後在社群平台向支持者表達感謝。圖／翻攝張啓楷臉書

民調結束後，翁壽良在社群平台向支持者表達感謝。圖／翻攝翁壽良臉書
民調結束後，翁壽良在社群平台向支持者表達感謝。圖／翻攝翁壽良臉書

民調前夕，市長黃敏惠與翁壽良車掃，提高曝光聲量增加能見度。圖／翻攝翁壽良臉書
民調前夕，市長黃敏惠與翁壽良車掃，提高曝光聲量增加能見度。圖／翻攝翁壽良臉書

黃敏惠 台北 民進黨 翁壽良 張啓楷

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