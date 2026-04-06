快訊

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

現實版盜墓筆記！兄妹清明節驚「媽媽墳墓不見了」 竟被鄰居搬走

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安滿意度逼7成綠認「不好打」 洪健益：提名需吸中間選民

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市議員洪健益表示，對於研考會所做的民調都尊重，但蔣萬安肚子裡面有沒有東西、施政狀況好不好，相信議員心中都會有一把尺。本報資料照片
民進黨台北市議員洪健益表示，對於研考會所做的民調都尊重，但蔣萬安肚子裡面有沒有東西、施政狀況好不好，相信議員心中都會有一把尺。本報資料照片

北市研考會今天公布市長蔣萬安最新民調，市政滿意度達69.1％，更比前次調查上升4.4％。對於民進黨市長參選人選遲未出爐，民進黨北市議員洪健益認為，候選人講得出市政規畫、白皮書是重點，蔣萬安也真的是不好打的對手，所以綠營提名也要吸引到中間選民。

2026九合一選舉

根據研考會公布民調，細項數值中，滿意度最高為醫療健康的81.1%。環保、帶動城市運動風氣等面向滿意度7成以上。教育、社福、文化活動、公安消防等超過6成。

洪健益說，對於研考會所做的民調都尊重，不管好與壞，蔣萬安肚子裡面有沒有東西、施政狀況好不好，相信議員心中都會有一把尺。而研考會本身也是市府單為，因此問券內容、調查問題方向等，都會影響到施政表現的數字，「原則上尊重民調結果，如果要細究，等開議後，會來了解問題內容。」

至於綠營北市長參選人人選尚未定調。洪健益認為，選舉輸贏是最重要結果之外，作為首都市長參選人提名，不管是講到的立委沈伯洋、王世堅、行政院副院長鄭麗君等，都是高知名度人選，提名不急於一時，畢竟若提名後，記者蜂擁而上詢問，都要能講出市政規畫，這才符合提名SOP。

他說，選舉重要的是政策內容，蔣萬安真的是不好打的對手，所以綠營提名出來人選，要就國際觀、能力形象、政策論述，都要吸引到中間選民，「現在提名人選，可能適當，但晚一點也是可以。」畢竟要將市政白皮書準備到位，這樣才能專心打選戰，不能今天視察公共工程，卻沒有談出東西，「快與慢不差這一個月。」

民進黨 北市 洪健益 蔣萬安 民調

延伸閱讀

戰蔣萬安...他曝沈伯洋優勢 接下來有3點最關鍵轉折

盧秀燕基隆挺謝國樑 喊話藍白合…國家才會進步

嘉義市長選戰 翁壽良、張啓楷藍白合民調拚搏

何欣純專訪／中火空汙 讓燃氣機組快上場

相關新聞

神對手...沈伯洋出戰蔣萬安 他曝原因：最擔心的是蘇巧慧

2026民進黨派誰出戰北市長蔣萬安，至今人選未定，近期傳立委沈伯洋呼聲高，國民黨港湖議員擬參選人陳冠安曝去年一分民調，沈伯洋支持度不只輸鄭麗君，連吳怡農都比不上。甚至沈伯洋若出戰北市長，最該擔心的，不是別人，正是蘇巧慧。

上升4.4％蔣萬安施政滿意度近7成 詹為元：「這點」贏市民支持

台北市研考會今天公布市長蔣萬安最新民調，市政滿意度達69.1％，更比前次調查上升4.4％。國民黨北市議員詹為元認為，相較於重大型政策，反而是軟性、提升市民生活品質，更能累積市民內心支持度。

國民黨擬徵召魏平政選彰化縣長 二林黨部主委請辭

國民黨彰化縣下屆縣長人選難產，傳聞黨中央將徵召考紀會前主委魏平政「空降」參選，並由支持魏平政的前立委蕭景田接任縣黨部主委，引起部分地方人士反彈，國民黨二林黨部主委謝彥慧今天在臉書宣布，此一決定未徵得鄉親共識，她難以投入後續輔選工作，決定辭去主委一職。

九合一風雲／推沈伯洋戰蔣萬安 小雞帶「砲灰」母雞？

年底九合一選舉將至，民進黨選戰布局進入深水區，台北市長人選逐漸明朗，在行政院副院長鄭麗君確定因對美關稅等政務難以抽身後，徵召不分區立委沈伯洋對戰台北市長蔣萬安，已成黨政高層的優先選擇。 儘管沈伯洋獲得大咖力挺，但黨內並非沒有雜音，甚至已有親綠地方社團備感憂慮，不願表態力挺，基層對沈擔任選戰領頭羊憂喜參半……

市政滿意近7成蔣萬安成北市白營母雞？ 陳宥丞：開放、不強求為難

台北市研考會今天公布市長蔣萬安最新民調，市政滿意度達69.1％，更比前次調查上升4.4％，民眾黨北市議員陳宥丞點出公務員外流、都更緩慢的狀況。至於會不會邀蔣萬安站台等？他說，態度都是開放，但不用為難強求。

李四川坪林訪茶農 承諾結合雙北資源擴大茶葉行銷通路

國民黨新北市長參選人李四川今前往坪林區，走訪青農據點「有種茶」、坪林區農會及天奉茶莊，與在地青年農民、農會幹部及傳統茶農座談。李四川肯定青農堅持有機種植、共同守護大台北水源的努力，承諾當選以後，結合雙北資源，擴大茶葉行銷通路，並將坪林好茶列為「市長伴手禮」，讓國際友人喝到、也知道新北有這麼好的茶葉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。