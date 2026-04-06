蔣萬安滿意度逼7成綠認「不好打」 洪健益：提名需吸中間選民

台北市研考會今天公布市長蔣萬安最新民調，市政滿意度達69.1％，更比前次調查上升4.4％。對於民進黨市長參選人選遲未出爐，民進黨北市議員洪健益認為，候選人講得出市政規畫、白皮書是重點，蔣萬安也真的是不好打的對手，所以綠營提名也要吸引到中間選民。

根據研考會公布民調，細項數值中，滿意度最高為醫療健康的81.1%。環保、帶動城市運動風氣等面向滿意度7成以上。教育、社福、文化活動、公安消防等超過6成。

洪健益說，對於研考會所做的民調都尊重，不管好與壞，蔣萬安肚子裡面有沒有東西、施政狀況好不好，相信議員心中都會有一把尺。而研考會本身也是市府單為，因此問券內容、調查問題方向等，都會影響到施政表現的數字，「原則上尊重民調結果，如果要細究，等開議後，會來了解問題內容。」

至於綠營北市長參選人人選尚未定調。洪健益認為，選舉輸贏是最重要結果之外，作為首都市長參選人提名，不管是講到的立委沈伯洋、王世堅、行政院副院長鄭麗君等，都是高知名度人選，提名不急於一時，畢竟若提名後，記者蜂擁而上詢問，都要能講出市政規畫，這才符合提名SOP。

他說，選舉重要的是政策內容，蔣萬安真的是不好打的對手，所以綠營提名出來人選，要就國際觀、能力形象、政策論述，都要吸引到中間選民，「現在提名人選，可能適當，但晚一點也是可以。」畢竟要將市政白皮書準備到位，這樣才能專心打選戰，不能今天視察公共工程，卻沒有談出東西，「快與慢不差這一個月。」