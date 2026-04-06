台中市六屆市議員曾朝榮交棒兒子 曾咨耀8年磨一劍要傳承父親服務精神

台中市北屯區的民進黨籍六屆資深市議員曾朝榮，下屆市議員選舉將交棒給兒子曾咨耀。曾咨耀是國立台灣師範大學的物理研究所碩士，原本是科技公司的半導體研發工程師，為了協助父親從政，8年前即放下在南科的工作，擔任父親服務處的主任。此次參選算是「8年磨一劍」抱定接棒的想法，要傳承父親服務地方的精神。

曾咨耀說，一開始要回台中幫父親服務地方，心裡不是沒有掙扎過，因為想起小時候最深的印象就是父親為了服務選民，經常看不到他，擔心會影響家庭。但是看到父親和友人創立廣亮慈善會做公益、為孤苦者老屋修繕和設立食物銀行等，以及在市議員服務中協助過很多人，且為地方的建設付出努力，他從中獲得啟發，也跟隨父親的腳步，一步一腳印的學習並投入。

曾咨耀說，他的妻子和他是台師大物理研究所的同學，原本也在台南知名的荷蘭科技公司上班，現在除了是家庭主婦，也一起投入服務處的工作，為他擔任後勤支援。

曾咨耀說，有人曾問他，工程師和服務地方有何關係？ 他認為，工程師具有以科學方法和思維解決問題的能力，用在服務上可以更為有效率。例如，他若當選，會優先推動在重要的人潮聚集地增加巡迴公車行駛，以改善交通。像是大坑的九號步道、即將營運的漢神洲際購物廣場、巨蛋等，本就可預見有人潮和運輸需求，若是有密集的巡迴公車行駛，不僅可以改善交通，甚至還可以串聯沿線的景點，為交通沿線創造更多的商機和需求。

為了參選，最近經常可見曾咨耀在父親曾朝榮的陪同下穿梭在街頭、市場和社區裡，父子共同向選民打招呼、請託的身影令人印象深刻。曾咨耀說，父親是慈濟的榮董，依規定擔任榮董不能從政，但其父曾受證嚴法師約見，特別允許他服務地方同時可以擔任榮董。他希望自己未來一樣能受肯定，傳承父親的精神，並受到選民的支持。

曾咨耀（中）說自己要傳承父親曾朝榮的服務精神。圖／曾咨耀提供