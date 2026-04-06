快訊

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

現實版盜墓筆記！兄妹清明節驚「媽媽墳墓不見了」 竟被鄰居搬走

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營瑟瑟發抖？拚連任蔣萬安最新民調出爐...比前次還高4.4%

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安年底爭取連任，北市研考會今天公布最新民調，市長蔣萬安整體施政滿意度達69.1%，較前次調查上升4.4個百分點，顯示市民對市長施政表現之整體評價呈上升趨勢。

2026九合一選舉

蔣萬安近期推動生生喝鮮奶、學生營養午餐免費、育兒減工時試辦計畫等新政，北市研考會今天也公布北市府最新民意調查結果，蔣萬安整體施政滿意度達69.1%，該項調查各項施政表現亦維持正向評價，其中醫療健康、環保及帶動城市運動風氣等面向滿意度達7成以上。

研考會表示，此一結果與北市近期（115年3月24日）榮獲 2026 年「李光耀世界城市獎」特別獎（Special Mention）的殊榮相呼應，足見市府團隊在城市治理、永續發展與提升市民生活品質等面向的努力，已同步獲得國際專業獎項與在地民意的雙重認同 。

根據這分民調，各項施政表現，醫療健康滿意度81.1%最高；環保、帶動城市運動風氣等面向滿意度7成以上。教育滿意度、社會福利、文化活動，公安消防、治安滿意度皆有超過6成市民表示滿意。交通與經濟發展滿意度近6成，較前期成長。此外，表示以居住在北市為榮的市民達76.9%，顯示多數市民對城市發展及生活環境具高度認同。

北市研考會表示，去年北市府持續於大型活動推動禁菸措施、無菸環境，另擴大產前檢查補助、布建更完善的幼托網絡。同時，藉由籌辦2025年世界壯年運動會的契機，全面優化全市運動場館設施，帶動全民運動風氣，讓臺北市成為全齡健康的幸福城市。

此外，透過公私協力突破政策執行困境，推出鮮奶周報─生生喝鮮奶， 讓每個孩子都能健康成長；文化活動則透過「台北建城紀念」系列活動，深化市民對土地的認同感；公館圓環的拆除、以人為本的人行空間優化，並透過大數據管理降低交通事故發生率，讓市民安全感顯著提升。

本次民調於114年12月19日至12月21日執行。成功訪問20歲以上北市民1081人，拒訪1859人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點以內。調查以北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數點後第1位，詳細內容以原始百分比為主。

台北 民調 北市府 蔣萬安

延伸閱讀

戰蔣萬安...他曝沈伯洋優勢 接下來有3點最關鍵轉折

北市育兒減工時上路滿月 262家企業申請 蔣萬安要擴大試辦

營養午餐「內捲」…蔣萬安再加碼 北市國中小1周1次「精選餐」

營養午餐免費！全台22縣市都跟進了…蔣萬安這樣說

相關新聞

神對手...沈伯洋出戰蔣萬安 他曝原因：最擔心的是蘇巧慧

2026民進黨派誰出戰北市長蔣萬安，至今人選未定，近期傳立委沈伯洋呼聲高，國民黨港湖議員擬參選人陳冠安曝去年一分民調，沈伯洋支持度不只輸鄭麗君，連吳怡農都比不上。甚至沈伯洋若出戰北市長，最該擔心的，不是別人，正是蘇巧慧。

上升4.4％蔣萬安施政滿意度近7成 詹為元：「這點」贏市民支持

台北市研考會今天公布市長蔣萬安最新民調，市政滿意度達69.1％，更比前次調查上升4.4％。國民黨北市議員詹為元認為，相較於重大型政策，反而是軟性、提升市民生活品質，更能累積市民內心支持度。

國民黨擬徵召魏平政選彰化縣長 二林黨部主委請辭

國民黨彰化縣下屆縣長人選難產，傳聞黨中央將徵召考紀會前主委魏平政「空降」參選，並由支持魏平政的前立委蕭景田接任縣黨部主委，引起部分地方人士反彈，國民黨二林黨部主委謝彥慧今天在臉書宣布，此一決定未徵得鄉親共識，她難以投入後續輔選工作，決定辭去主委一職。

九合一風雲／推沈伯洋戰蔣萬安 小雞帶「砲灰」母雞？

年底九合一選舉將至，民進黨選戰布局進入深水區，台北市長人選逐漸明朗，在行政院副院長鄭麗君確定因對美關稅等政務難以抽身後，徵召不分區立委沈伯洋對戰台北市長蔣萬安，已成黨政高層的優先選擇。 儘管沈伯洋獲得大咖力挺，但黨內並非沒有雜音，甚至已有親綠地方社團備感憂慮，不願表態力挺，基層對沈擔任選戰領頭羊憂喜參半……

市政滿意近7成蔣萬安成北市白營母雞？ 陳宥丞：開放、不強求為難

台北市研考會今天公布市長蔣萬安最新民調，市政滿意度達69.1％，更比前次調查上升4.4％，民眾黨北市議員陳宥丞點出公務員外流、都更緩慢的狀況。至於會不會邀蔣萬安站台等？他說，態度都是開放，但不用為難強求。

李四川坪林訪茶農 承諾結合雙北資源擴大茶葉行銷通路

國民黨新北市長參選人李四川今前往坪林區，走訪青農據點「有種茶」、坪林區農會及天奉茶莊，與在地青年農民、農會幹部及傳統茶農座談。李四川肯定青農堅持有機種植、共同守護大台北水源的努力，承諾當選以後，結合雙北資源，擴大茶葉行銷通路，並將坪林好茶列為「市長伴手禮」，讓國際友人喝到、也知道新北有這麼好的茶葉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。