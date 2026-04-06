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戰蔣萬安...他曝沈伯洋優勢 接下來有3點最關鍵轉折

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

2026民進黨派誰選北市長，近期傳派立委沈伯洋呼聲高。臉書粉專「聲量看政治」觀察近期網路流量，表示近七天的聲量猶如壓力測試，粉專分析，民進黨若真的推沈伯洋戰北市，就必須讓他完成三種轉型。

2026九合一選舉

「沈伯洋這張牌確實有話題、有辨識度、能引爆國家向心力的攻防，但熱度有很大一部分來自對手陣營的惡意與興奮。」粉專認為，接下來最關鍵的轉折，是沈伯洋能不能從「資訊戰與國安議題的戰將」被社會接受成「首都市長的人選」。這個轉型若完成不了，聲量越高風險越大；若能熬過去，前面的高爭議反而可能變成重新定義沈伯洋與民進黨自己的材料。

臉書粉專「聲量看政治」提到，民進黨若真的推沈伯洋，就必須讓他完成三種轉型。第一種，是讓Puma從會打議題的人變成能管市政的人。外界看沈伯洋，過去被認識的是國安、對中認知作戰。但市長選舉一定會被問，台北市交通怎麼辦、社宅怎麼辦、托育怎麼辦、財政怎麼辦、更新怎麼辦。民進黨若要推沈，就不能只把沈當武器用，而要組建市政幕僚團隊。

第二種，是從同溫層象徵變成民防政策說服者。沈若要走下去，就得學會把國安、民防的立場翻成市民聽得懂、也覺得跟自己有關的日常語言。這種翻譯能力，跟政治攻防完全是兩回事。

第三種，是從個人戰力變成承接全黨焦慮的容器。無論是Puma還是鄭麗君，誰都不只是在選台北，都是要替整個民進黨吸收北市長期難產的焦慮、及2028布局的各種投射。

「沈伯洋能不能選非重點，綠營是否準備好才是。」粉專說，所以這件事最值得問的，從來都不是沈伯洋會不會選。民進黨若真的推他，民進黨自己要準備好，2026到底是一場選戰，還是一場把人丟進火坑裡極限測試的政治實驗。

民進黨尚未推出台北市長參選人，立委沈伯洋鬆口表示，黨若需要他就配合。（本報資料照片）
民進黨尚未推出台北市長參選人，立委沈伯洋鬆口表示，黨若需要他就配合。（本報資料照片）

北市 民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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