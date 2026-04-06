彰化縣長人選藍營遲未拍板 傳魏平政可能「空降」 謝衣鳯：成敗誰擔

國民黨彰化縣長人選遲未拍板，政壇盛傳律師魏平政可能「空降」，對此，魏表示，確有地方人士向黨中央推薦他，但未獲任何訊息；也被點名的新北市副市長劉和然說，值此關鍵時刻，他沒有離開新北的理由。黨內參選呼聲高的立委謝衣鳯說，若黨中央徵召「旅外子弟」參選，應釐清未來選舉成敗由誰承擔。

據了解，國民黨副主席李乾龍清明連假前南下彰化，密會地方重量級人士。外傳謝衣鳯因家族因素傾向不參選，黨中央評估改採徵召，尋找具專業背景且有機會整合派系的人選。魏平政因具法律專業、家族地方基礎及部分人士支持，可能被納入評估。

對於黨中央遲未提名，謝衣鳯指出，就看後續黨中央怎麼提出勝選的人，以及未來如何贏得勝選。但她指出，已有三位黨內同志表態，且投入相當資源，若改以徵召「旅外子弟」，如何凝聚勝選力量，「未來成敗，是由黨中央負責，還是輔選的縣長承擔，都應釐清。」

魏平政指出，過去確曾有人建議他爭取提名，當時因謝衣鳯已表態參選，他也認為謝適合，而未再考慮；若謝確定不選，他才嘗試爭取。魏平政也說，目前地方對他的態度多屬不反對，甚至有支持聲音，他並強調自己非「空降」是在地培養的子弟。

魏平政的母親是彰化縣社頭鄉前鄉長魏陳春惠，創立知名的琨蒂絲褲襪品牌，在地方享有可觀的政經資源。魏平政早有志於參選彰化縣長，最近又在街頭高掛形象看板，展現企圖心，此次是得到前立委、前中常委蕭景田的支持，在地實力頗可觀。

另被點名的劉和然表示，他已多次強調「我的戰場在新北」，他在新北服務三十九年，這裡是他累積經驗、承擔責任的地方，既然選擇和侯市長、新北市長參選人李四川一起把新北顧好，面對關鍵時刻「我沒有離開的理由。」

民進黨彰化縣長提名人陳素月昨出席員林地藏庵清明巡安遶境並拜訪地方，她表示，國民黨參選人選未確定前，不便評論，她依照步調拜會地方。