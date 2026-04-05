林國漳批邀宣講不顧民生預算 陳琬惠反嗆選舉背後握龐大資源

針對民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠邀國民黨參選人吳宗憲針對宜蘭未來擘劃展開宣講，林國漳競選辦公室今天回應，期盼藍白陣營能將眼光聚焦當前最迫切的民生安全問題；陳琬惠回嗆宣講何錯之有？林國漳背後有正副總統與行政院長、龐大執政資源加持的候選人，卻來指責他人談論選舉，格外諷刺。

陳琬惠今天公開邀請吳宗憲共同針對「未來蘭陽擘劃」展開宣講，讓宜蘭人看見藍白整合縣長人選的理念和對宜蘭發展的用心；吳宗憲認為，政策對話很好，樂見其成。

民進黨參選人林國漳透過競選辦公室發布新聞稿，民生安全優於政治考量，面對5月汛期將至及暴雨，治水防災預算卻因總預算卡關而停擺，深感擔憂，治水防災工程沒有空窗期，呼籲藍白與其忙於討論選舉合作與民調，應該回歸預算審議，優先讓總預算付委，唯有預算通過，宜蘭基層建設與民生防護才不會被犧牲，應以縣民福祉為首要考量，讓民生預算儘速落實。

對於林國漳競辦呼籲「不要談選舉、應聚焦民生預算」，陳琬惠說「令人困惑」，民主選舉的核心本就是理念與政策競爭，公開宣講宜蘭未來發展，何錯之有？

她指出，林國漳是有總統、副總統等人龐大執政資源加持的候選人，如今卻回過頭來指責他人談論選舉，顯得格外諷刺；真正該接受檢驗的，是誰能提出解決方案，而不是只會抹黑在野黨。

談到預算，陳琬惠反嗆「顛倒是非」，林國漳指稱民生預算遭到卡關，事實真相是：民眾黨團與國民黨團早已同意行政院針對TPASS通勤政策、治水防洪等38項新興計畫、約718億元經費先行支用。既然攸關民生計畫已經可以推動，為何還要持續對外製造「預算停擺」假象？

她說，鄉親更想知道：為何民進黨立委陳俊宇投票反對新興計畫預算？為何行政院長卓榮泰遲遲未核定相關計畫？如果真的關心宜蘭建設，與其發布新聞稿指責在野黨，身為行政院政務顧問的林國漳，可以幫宜蘭人跟卓榮泰講一下吧！不要再政治操作了。