母雞就定位 江啟臣率藍營中市議員拍形象照

2026台中市長選舉，國民黨台中市長參選人江啟臣今天和國民黨籍台中市議員共同拍攝競選形象照，以「團結台中、贏向未來」為主軸，宣示藍營全面整隊出擊。

江啟臣表示，這次形象照不只是選戰起跑，更象徵國民黨在台中空前團結。他說選舉從來不是一個人的戰鬥，而是一整個團隊的努力，自己要當大家最堅強的後盾，也要當帶領大家一起勝選的最強母雞。江啟臣強調，唯有團結，才能讓支持者有信心、讓市民看見希望。

拍攝集結多位國民黨籍台中市議員共同入鏡，畫面整齊一致，象徵「母雞帶小雞、全隊一起贏」的選戰布局。多位議員表示，江啟臣具備高度整合能力與全市選戰帶動力，能凝聚基層，更能擴大中間選民支持，是帶領團隊邁向勝選的不二人選

議員們指出，江啟臣長期深耕台中，熟悉地方需求，同時具備中央歷練與國際視野，能串聯資源、放大整體戰力。

江啟臣表示，未來將以「最強母雞」角色，全力輔選每一位議員與基層夥伴，讓整體選情持續升溫，形成「母雞帶動、小雞齊飛」的正向循環。也將提出具體市政藍圖，包括交通安全、產業升級、青年發展與社福強化，爭取市民最大支持。