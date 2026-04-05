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民眾黨花蓮選戰不缺席 黃國昌：擬提名鄉鎮市長人選

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民眾黨主席黃國昌今天下午前往花蓮市出席花蓮黨員座談會，與地方幹部及黨員面對面交流意見，強調民眾黨今年在花蓮「絕對不會缺席」。記者王思慧／攝影
民眾黨主席黃國昌今天下午前往花蓮市出席花蓮黨員座談會，與地方幹部及黨員面對面交流意見，強調民眾黨今年在花蓮「絕對不會缺席」。記者王思慧／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌今（5）下午前往花蓮市出席花蓮黨員座談會，與地方幹部及黨員面對面交流意見。對於年底選戰布局，黃國昌指出，民眾黨今年在花蓮「絕對不會缺席」，將全面投入選戰，將積極規畫提名鄉鎮市長參選人，強化地方能量。

2026九合一選舉

民眾黨4年前首度插旗花蓮後，成功在保有1席縣議員、2席花蓮市民代表及1席吉安鄉民代表，包括花蓮縣議員傅國淵、花蓮市民代表許願神、花蓮市民代表蔡翼陽、吉安鄉第三選區鄉民代表楊靖妍。

今年年底地方選戰開打，針對民眾黨在花蓮的選戰布局，黃國昌說，今天除了跟花蓮基層的幹部、黨員交換意見以外，最重要的是聽聽大家對於年底選舉的看法，可以確定的是，民眾黨今年在花蓮的選戰絕對不會缺席，除了既有的議員、市民代表、鄉鎮市民代表之外，也會進一步積極朝向鄉鎮市長層級候選人的提名為目標。

據悉，今年傅國淵會挑戰連任議員外，市民代表許願神預計轉換跑道參選縣議員，並把代表的位置交棒胞弟許時章。

地方人士指出，黃國昌特別到花蓮，不僅凝聚民眾黨在地方的共識與願景，作為黨中央後續決策參考，也是布局東部的重要一步，未來是否在花蓮持續擴大政治版圖，仍待觀察。

民眾黨 黃國昌 花蓮

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