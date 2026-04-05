傳獲彰化藍營地方大老支持 律師魏平政「空降」機率升溫

國民黨彰化縣長人選遲未確定，外傳新北市副市長劉和然及律師魏平政，都被點名為可能「空降」的黑馬，其中又以魏平政討論度較高。對此，魏平政受訪指出，確實有地方人士向黨中央推薦他，但目前國民黨尚未做出決定；他也強調自己並非「空降」，家族及工廠都還在彰化，是在地培養出的子弟。

據了解，國民黨副主席李乾龍在清明連假前曾到彰化，與多名具民意基礎的地方大老會面，縣長人選朝向直接徵召。原本被認為最具實力的立委謝衣鳯，因家族不支持參選，黨中央評估後，可能改採「空降」人選，討論名單包括劉和然及魏平政，且以魏平政獲得較多認同。

曾任國民黨考紀會主委的魏平政表示，先前曾有人建議他爭取彰化縣長提名，他當時雖有意願，但因謝衣鳯表態參選，他也認為謝適合，因此未進一步考慮；但後續評估，若謝衣鳯確定不選，他會嘗試爭取。因此地方人士將相關資料提供給黨中央，黨中央也有思考由專業人士參選以提高勝算，才將他納入考量，但目前仍未接獲任何正式訊息。

至於地方派系是否支持，他指出，與地方人士都有基本接觸，但非直接接觸，目前了解多數並不反對，也有意支持；他也提到，從媒體與黨中央說法來看，謝衣鳯應該不會參選，因此才表態爭取提名，並強調選舉仍需獲得多數人支持，也希望能爭取謝家支持。

魏平政表示，自己在彰化出生長大，工廠也設於彰化，母親與哥哥都在彰化，工廠當初派他去台北負責貿易工作，就是要把彰化產品推銷到全世界，他認為彰化需要專業人士，有能力將彰化推向國際舞台，因此義無反顧想回彰化幫忙，也認為自己不算是空降。

對於黨中央提名人選，謝衣鳯表示，就看後續黨中央怎麼提出勝選的人，以及未來如何贏得勝選；她也指出，若徵召旅外子弟回鄉參選，需考量目前已表態的三位參選同志，皆已投入相當多人力、物力與精力，如何整合力量贏得勝選，「未來選舉的成敗，是由黨中央負起責任，還是負責輔選的縣長來承擔，都應釐清。」