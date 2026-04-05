快訊

鋒面接近！8縣市大雨特報 防短延時強降雨

簡立峰專欄／美名校把AI納畢業門檻 高教如何應對變局

大陸遙感衛星「看光光」美、日 太空監測改寫全球戰略

聽新聞
0:00 / 0:00

傳獲彰化藍營地方大老支持 律師魏平政「空降」機率升溫

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化縣長人選遲未確定，外傳律師魏平政被點名為可能「空降」的黑馬。圖／讀者提供
國民黨彰化縣長人選遲未確定，外傳律師魏平政被點名為可能「空降」的黑馬。圖／讀者提供

國民黨彰化縣長人選遲未確定，外傳新北市副市長劉和然及律師魏平政，都被點名為可能「空降」的黑馬，其中又以魏平政討論度較高。對此，魏平政受訪指出，確實有地方人士向黨中央推薦他，但目前國民黨尚未做出決定；他也強調自己並非「空降」，家族及工廠都還在彰化，是在地培養出的子弟。

2026九合一選舉

據了解，國民黨副主席李乾龍在清明連假前曾到彰化，與多名具民意基礎的地方大老會面，縣長人選朝向直接徵召。原本被認為最具實力的立委謝衣鳯，因家族不支持參選，黨中央評估後，可能改採「空降」人選，討論名單包括劉和然及魏平政，且以魏平政獲得較多認同。

曾任國民黨考紀會主委的魏平政表示，先前曾有人建議他爭取彰化縣長提名，他當時雖有意願，但因謝衣鳯表態參選，他也認為謝適合，因此未進一步考慮；但後續評估，若謝衣鳯確定不選，他會嘗試爭取。因此地方人士將相關資料提供給黨中央，黨中央也有思考由專業人士參選以提高勝算，才將他納入考量，但目前仍未接獲任何正式訊息。

至於地方派系是否支持，他指出，與地方人士都有基本接觸，但非直接接觸，目前了解多數並不反對，也有意支持；他也提到，從媒體與黨中央說法來看，謝衣鳯應該不會參選，因此才表態爭取提名，並強調選舉仍需獲得多數人支持，也希望能爭取謝家支持。

魏平政表示，自己在彰化出生長大，工廠也設於彰化，母親與哥哥都在彰化，工廠當初派他去台北負責貿易工作，就是要把彰化產品推銷到全世界，他認為彰化需要專業人士，有能力將彰化推向國際舞台，因此義無反顧想回彰化幫忙，也認為自己不算是空降。

對於黨中央提名人選，謝衣鳯表示，就看後續黨中央怎麼提出勝選的人，以及未來如何贏得勝選；她也指出，若徵召旅外子弟回鄉參選，需考量目前已表態的三位參選同志，皆已投入相當多人力、物力與精力，如何整合力量贏得勝選，「未來選舉的成敗，是由黨中央負起責任，還是負責輔選的縣長來承擔，都應釐清。」

國民黨彰化縣長人選遲未確定，外傳律師魏平政被點名為可能「空降」的黑馬，近期他的形象看板也出現在街頭。圖／讀者提供
國民黨彰化縣長人選遲未確定，外傳律師魏平政被點名為可能「空降」的黑馬，近期他的形象看板也出現在街頭。圖／讀者提供

國民黨 謝衣鳯 彰化 李乾龍 劉和然

延伸閱讀

民進黨2026選戰布局最後階段 知情人士曝擬推沈伯洋戰台北市

陳振中澎湖縣長選舉提十大政見 喊綠地變藍天

藍中市長初選江啟臣勝出 楊瓊瓔喊團結助選

聯合報社論／藍營初選大致底定，盼鄭麗文訪陸帶來驚喜

相關新聞

戰蔣萬安...他曝沈伯洋優勢 接下來有3點最關鍵轉折

2026民進黨派誰選北市長，近期傳派立委沈伯洋呼聲高。臉書粉專「聲量看政治」觀察近期網路流量，表示近七天的聲量猶如壓力測試，粉專分析，民進黨若真的推沈伯洋戰北市，就必須讓他完成三種轉型。

彰化縣長人選藍營遲未拍板 傳魏平政可能「空降」 謝衣鳯：成敗誰擔

國民黨彰化縣長人選遲未拍板，政壇盛傳律師魏平政可能「空降」，對此，魏表示，確有地方人士向黨中央推薦他，但未獲任何訊息；也被點名的新北市副市長劉和然說，值此關鍵時刻，他沒有離開新北的理由。黨內參選呼聲高的立委謝衣鳯說，若黨中央徵召「旅外子弟」參選，應釐清未來選舉成敗由誰承擔。

林國漳批邀宣講不顧民生預算 陳琬惠反嗆選舉背後握龐大資源

針對民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠邀國民黨參選人吳宗憲針對宜蘭未來擘劃展開宣講，林國漳競選辦公室今天回應，期盼藍白陣營能將眼光聚焦當前最迫切的民生安全問題；陳琬惠回嗆宣講何錯之有？林國漳背後有正副總統與行政院長、龐大執政資源加持的候選人，卻來指責他人談論選舉，格外諷刺。

民眾黨花蓮選戰不缺席 黃國昌：擬提名鄉鎮市長人選

台灣民眾黨主席黃國昌今（5）下午前往花蓮市出席花蓮黨員座談會，與地方幹部及黨員面對面交流意見。對於年底選戰布局，黃國昌指出，民眾黨今年在花蓮「絕對不會缺席」，將全面投入選戰，將積極規畫提名鄉鎮市長參選人，強化地方能量。

傳獲彰化藍營地方大老支持 律師魏平政「空降」機率升溫

國民黨彰化縣長人選遲未確定，外傳新北市副市長劉和然及律師魏平政，都被點名為可能「空降」的黑馬，其中又以魏平政討論度較高。對此，魏平政受訪指出，確實有地方人士向黨中央推薦他，但目前國民黨尚未做出決定；他也強調自己並非「空降」，家族及工廠都還在彰化，是在地培養出的子弟。

何時啟動輔選？侯友宜：做好市政外 全力協助李四川

台中市長盧秀燕啟動輔選模式，新北市長侯友宜今天被問到何時啟動輔選行程時回應，每個地區情況都不同，除把市政做好，會配合候選人節奏全力協助，希望「能做事、會做事，且能做實事」的李四川當選，是我們的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。