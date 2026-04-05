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也去選台北市長？陳柏惟入民進黨 他酸與沈伯洋「臥龍鳳雛」
前立委陳柏惟2022年退出台灣基進黨，昨臉書宣布正式申請加入民進黨。國民黨北市議員擬參選人陳冠安說，陳柏惟剛宣布申請加入民進黨，綠營已經有人鼓吹陳柏惟來選北市長，陳也大酸民進黨，在北市沈伯洋和陳柏惟缺一不可，這對『臥龍鳳雛』真的都是人才」。
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「支持陳柏惟、疼惜沈伯洋，兩個一起過、兩個一起選。藍白已經在瑟瑟發抖了！」陳冠安說，陳柏惟一宣布加入民進黨，綠營已經有人開始鼓吹陳柏惟選北市，說不要消耗沈伯洋，他建議民進黨先辦場初選，民調高的當正的、民調低的當副的。
陳說，正如同陳柏惟說的，一個人或許可以贏下一場，一群人才能贏下冠軍。「正副搭配，強強聯手，兩個人攜手參選台北市長，一定能發揮1+1大於2的功效。
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