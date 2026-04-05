藍提周典論條款 為屏東變天鋪路

屏東縣議會議長周典論親藍親綠影響年底縣長選情。據了解，國民黨中央向周典論遞出橄欖枝，要求藍委配合修法，替涉入選罷法的周典論解套，盼藉此爭取周典論支持國民黨屏東縣長參選人蘇清泉，推動屏東由綠轉藍。

周典論二○二三年涉以五百萬元助獨立參選的郭台銘收購參選總統連署書，屏東地院一審判刑四年。高雄高分院二審改判三年二個月，最高法院去年底撤銷二審判決，發回高雄高分院更審。

據了解，周典論涉案後，與綠營好交情已不復從前，讓國民黨看到機會。

國民黨立委林思銘與同黨立委蘇清泉去年共同提案，修總統副總統選罷法第八十七條，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署，增被連署人未登記為候選人，刑罰選項增拘役或罰金。

知情人士透露，去年國民黨黨主席之戰中，周典論表態支持台北前市長郝龍斌，事後來看，屏東縣是郝龍斌選票唯二拿下多數的縣市之一。

國民黨研判，民進黨在屏東仍有總統府秘書長潘孟安及海基會董事長蘇嘉全家族恩怨未解問題，屏東縣翻盤機會大，國民黨內高層說，只要整合周典論，蘇清泉就有希望，修法勢在必行。