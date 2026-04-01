沈伯洋鬆口願戰北市 藍小雞反串酸：國民黨瑟瑟發抖了

2026民進黨派誰戰北市目前人選未定，傳「扶君（鄭麗君）計畫」恐生變，民進黨可能啟動B計畫徵召立委沈伯洋，沈今接受廣播專訪時鬆口，「如果選對會來問，我覺得我一定也是跟著配合。」國民黨港湖議員擬參選人陳冠安今說「國民黨瑟瑟發抖了。」

立委柯志恩今天陪陳冠安到東湖五分市場拜票，對於沈伯洋今天鬆口，若選對會徵召他，會戰北市長選舉。陳冠安酸，如果民進黨派沈伯洋選北市長，一定是民進黨最強的候選人，如果沈來戰的話，蔣萬安要嚴正以待。

陳冠安說，如果民進黨派沈伯洋選北市長，國民黨小雞一定都要來全力來幫蔣萬安防守住沈伯洋這種「黑熊的防線」，拜託民進黨要趕快提名沈伯洋，國民黨也會拭目以待，柯志恩則在一旁直呼「支持！支持！」