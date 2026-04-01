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選北市不懼戰！沈伯洋：尚未獲徵詢 若黨需要 一定配合
民進黨布局2026台北市長選戰，傳出黨內意見逐漸收攏，朝向徵召綠委沈伯洋上陣。沈伯洋今天接受「POP撞新聞」節目專訪時表示，目前選對會尚未正式徵詢，他重心仍放在立院工作，但若民進黨覺得要戰了，且認為需要自己，一定配合。
2026九合一選舉
沈伯洋指出，他一切尊重選對會的結論，但選對會尚未向他徵詢，他原本也認為是行政院副院長鄭麗君代表參選台北市長，在府院黨會議或立法院總質詢時相遇，也都會向鄭麗君說聲加油；自己要被徵召參選的傳聞其實是很早以前的事，最近這一波又回來了。
沈伯洋說，身為立院黨團幹部，現在有兩件事情很重要，一個是軍購，另一個是「鄭習會」，黨團每天早上都在開會，討論要如何告訴大家軍購議題，以及如何應對「鄭習會」，現在重心仍在立院。
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