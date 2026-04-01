沈伯洋選北市？ 楊蕙如嘆「遇到更爛才知珍惜」：綠2026大陣亡

民進黨布局2026台北市長選戰，傳出黨內意見逐漸收攏，朝向徵召綠委沈伯洋上陣。「卡神」楊蕙如臉書表示，他以前曾批評過壯闊台灣創辦人吳怡農不適合選台北市長，但人真的要遇到更爛更差的，才會知道珍惜，「有食物能吃，誰會想吃餿水？你不吃餿水？那直接塞你一嘴xx。」

楊蕙如指出，她以前曾經批評過吳怡農若選台北市長，會拖累綠營全台選情，現在她發現吳怡農真的不是最慘烈布局，如果提名沈伯洋參選台北市長，綠營真的會2026大陣亡，甚至2028都岌岌可危。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天緩頰表示，沈伯洋在台北享有很高人氣，也得到很多年輕朋友厚愛，上一屆台北市長選戰7月才提名，現在才進入4月第一天，大家稍安勿躁，哪怕最後是沈伯洋登場，相信「噗馬」會是一隻勇猛的馬，會在台北市創造很好的成績。