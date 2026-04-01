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觀察站／台中藍白整合吃定心丸 綠爆發力強

聯合報／ 本報記者陳敬丰
國民黨台中市長初選出爐，敗選的國民黨立委楊瓊瓔表示，類初選已經翻頁，她尊重民調結果，個人事小、台中事大，支持江啟臣守住幸福台中。記者余承翰／攝影
國民黨台中市長初選出爐，敗選的國民黨立委楊瓊瓔表示，類初選已經翻頁，她尊重民調結果，個人事小、台中事大，支持江啟臣守住幸福台中。記者余承翰／攝影

國民黨台中市長內戰塵埃落定，「姐弟之爭」局勢一度緊繃，江啟臣勝出後，楊瓊瓔展現風度甘願當助選員，藍營基層整合吃下定心丸。江的優勢在於國際經驗與都會形象，又是民眾黨屬意人選，加上現任市長盧秀燕光環加持，綠營何欣純想要逆轉，除了自身的爆發力，也得著眼於「鄭習會」等外部因素。

2026九合一選舉

台中選情向來是大選風向球，容易受到大環境氛圍影響。

國民黨主席鄭麗文即將赴陸「鄭習會」，後續政治效應難預估；在台灣民眾不少反陸、支持對美軍購案氛圍，「抗中牌」被綠營視為著力點之一。

不過，江啟臣有傳統國民黨政治人物缺乏的優勢，他主打「旗艦城」、「走向國際」，也與美方關係良好，今年還邀請ＡＩＴ處長谷立言走訪台中，將自身國際經驗與地方治理結合。江啟臣也是藍營最先喊出軍購案付委的立委之一，「抗中保台」這招對江未必管用。

江啟臣出身原台中縣區傳統紅派，初選前又得到黑派力挺，為地方組織力上了一層保險；其次，民眾黨未派人參選市長，在藍營初選時力挺江啟臣，如今江順利出線，台中市長選舉「藍白合」幾乎已成定局。

藍營最有力的加持來自於盧秀燕，盧在施政滿意度、全國聲望調查都超前，加上行政優勢主掌區里系統，去年「大罷免」台中藍營立委全過關已展現實力；近期盧訪美後，與美方關係升級，更重要的，盧若志在二○二八，台中絕不能丟，勢必全力輔選。

藍營基層先前一度擔心，初選殺到雙方人仰馬翻，後續要如何整合？楊瓊瓔昨大方承諾全力輔選，態度讓基層安心許多。

儘管藍營手握優勢，然而，放眼總統大選「決戰中台灣」，綠營勢必投入重兵部署，且何欣純「接地氣」又曾是全國最高票立委，加上爆發力強，藍營仍要嚴防大意失去「搖擺州」。

民眾黨 國民黨 盧秀燕

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