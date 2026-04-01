藍中市長初選江啟臣勝出 楊瓊瓔喊團結助選

國民黨台中市長初選「姐弟之爭」昨天塵埃落定，由立法院副院長江啟臣勝出。國民黨立委楊瓊瓔表示，「個人事小、台中市大」，將化為助選戰力，團結一致爭取勝選。江啟臣也致電楊瓊瓔表達感謝，並呼籲黨內競爭已經結束，下一階段將是團結的開始。

江啟臣民調勝出後，將獲國民黨提名參選，與民進黨提名的立委何欣純對決。何欣純表示，已做好準備，與江啟臣來場為台中城市的進步之爭。

國民黨昨天公布台中市長初選結果，副主席兼秘書長李乾龍、楊瓊瓔與國民黨台中市黨部主委蘇柏興在中央黨部拆封內參民調結果，江啟臣因主持立法院會，派員代表出席。李乾龍表示，秉持民主精神，公正公開競爭，根據兩人協調共識，不公布民調結果，並宣布由江啟臣勝出，也感謝楊瓊瓔有風度。

國民黨中常會今天將通過提名三位縣市長參選人，包括澎湖縣陳振中、台中市江啟臣及新竹縣徐欣瑩。

台中市長初選結果揭曉後，楊瓊瓔表示，勝者就是被提名人，敗者就是助選人，「個人事小、台中市大」，她支持江啟臣，她會將卅年來服務累積能量化為助選戰力，團結一致爭取勝選，守住幸福執政的台中。

江啟臣在立法院受訪指出，院會休息五分鐘時，他特別致電給楊瓊瓔表達感謝，同時也拜託楊瓊瓔在接下來的競選工作上能夠全力協助；楊也非常大器表示，為了大台中的未來，「我們一定團結努力，爭取最後的勝利」。

江啟臣表示，黨內的競爭已經結束，這是另外一個階段的開始，也是團結的開始；大台中的未來正處於關鍵的時刻，未來台中要繼續升級轉型，要邁向國際的城市，不能等待，所以「此時此刻我們一起團結啟程」。

台中市長盧秀燕表示，恭喜江啟臣，也對楊瓊瓔表達敬佩，雙方展現君子之爭；初選結束就是勝選的開始，年底大選要團結爭取支持，贏得最後勝選。

台中縣市合併升格直轄市後的市長人選，不管胡志強、林佳龍或盧秀燕，都是市區政治人物。

此次藍綠提名的江啟臣、何欣純都出身原縣區立委，下屆台中市將首度選出「縣區市長」。

地方分析，江啟臣、何欣純都來自原縣區，大本營分別在山城及屯區，各有其地盤；二人除固守本命區，更凸顯市區票倉有左右選情的關鍵地位。藍營人士表示，江啟臣勝出不意外，也讓泛藍基層焦慮解除，但是綠營何欣純已提早起步四個月，藍營應該盡速整合迎戰。

民眾黨中央委員、中市議員江和樹喊出「台中江江好」，民眾黨會挺國民黨候選人，二○二六、二○二八「藍白合」下架民進黨。