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基隆北五堵近汐科及內科 童子瑋：將推動整合國產署用地開發

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天到北五堵開發預定地現勘，他說，開發計畫不能再等。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天到北五堵開發預定地現勘，他說，開發計畫不能再等。圖／童子瑋辦公室提供

基隆北五堵產業園區鄰近汐止科學園區還有內湖科學園區，是基隆未來發展非常重要的產業基地，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天到北五堵開發預定地現勘，他說，開發計畫不能再等，他協調國產署順利整合周遭的部分用地，應加速開發計畫。

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北五堵開發計畫是基隆工業製造與物流倉儲的核心重點，童子瑋表示， 一直都有在地企業表示土地困難，導致設廠不易，今天到現場會勘了解狀況。

童子瑋說，北五堵開發計畫不能再等，北五堵產業園區鄰近汐止科學園區還有內湖科學園區，是基隆未來發展非常重要的產業基地，加速開發就是具體行動的第一步，現任市府雖有開發計畫，但至今仍是紙上作業。

童子瑋表示，基隆人的就業問題不能繼續擱置在計畫當中，企業回流與就業機會更不能只是口號，要有具體行動。這段時間他協助反映在地問題給國產署，得知近期有部分用地已經開始整合，盼有更多企業到基隆設廠。

他說，基隆擁有大量的通勤人口，就是因為基隆缺乏產業鏈，而中央非常重視北五堵園區後續招商進度，因為這牽涉基隆的未來發展，透過積極協調，就能讓更多的企業投資基隆、看好基隆。

童子瑋表示，長期以來「北北基生活圈」更多是交通意義上的連結，因為基隆的產業無法滿足基隆人的需求，導致每天有將十萬名基隆人為了工作生活，必須越過市界往雙北通勤。雖然改善交通可以快一點到台北上班，但雙北的相關資源、就業機會並未讓基隆人實質感受，而企業是否願意到基隆設點、投資、創造在地就業，才是問題的核心。

童子瑋認為，未來他會積極進行中央地方跟跨部會的協調，讓北五堵園區能夠順利整合並招商引資，讓未來有更多的就業機會到基隆。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天到北五堵開發預定地現勘，他說，開發計畫不能再等。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天到北五堵開發預定地現勘，他說，開發計畫不能再等。圖／童子瑋辦公室提供

童子瑋 基隆

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