鄉親心疼柯文哲 張啓楷促成嘉義小草咖啡見面會

民眾黨前主席柯文哲今天下午由嘉義市長參選人張啓楷等人陪同，於嘉義市老窩咖啡廳與支持者「小草」見面。張啓楷表示，自上周審判後，許多嘉義鄉親心疼柯文哲處境，紛紛要求主席到嘉義與大家見面、抱不平，因此特別安排這場咖啡見面會，讓大家近距離交流，共同確立嘉義未來的政治價值。

張啓楷指出，藍白合嘉義市民調將於本周四至周六（4月2日至4日）晚上6點到10點進行，家中若有市話請務必守在電話旁。他強調，此次民調問及「民眾黨張啓楷對上民進黨王美惠」時，請唯一支持張啓楷。張啓楷也感性地說，看到許多年輕人與在地鄉親為柯文哲抱不平，甚至在各處高喊加油，讓他深受感動，期許大家能將這股熱情轉化為民調的支持。

柯文哲則在現場精簡闡述城市治理理念，強調政治應秉持民意、專業與價值，並指出能源政策應回歸科學討論。他以台積電為例，分析高耗電產業對電力的龐大需求，認為領導者必須以理性態度面對挑戰。柯文哲最後勉勵張啓楷，若能順利入主市府，應將台北成功的治理經驗結合嘉義在地特色，透過舉辦百場民眾講座深耕基層，為嘉義開創新的政治發展。

柯文哲透過簡報回顧其參政歷程，強調改變台灣應從改變政治文化開始。記者李宗祐／攝影

民眾黨前主席柯文哲受邀至嘉義市老窩咖啡與支持者見面，親切為民眾在書籍與板子上簽名留念。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啟楷邀請柯文哲與在地青年及支持者進行「城市治理」深度對談。記者李宗祐／攝影

柯文哲與張啟楷服務團隊及現場支持者合影，眾人齊心喊話，展現團結氣勢。記者李宗祐／攝影

柯文哲以「城市治理」為題進行專題演講，分享其過去八年的施政經驗與政治理念。記者李宗祐／攝影

見面會現場氣氛熱烈，許多支持者專注聆聽柯文哲分享對國家治理與城市發展的看法。記者李宗祐／攝影