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藍白合仍有3縣市需整合！4月可望陸續揭曉 藍營彰化縣提名仍陷僵局

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨主席鄭麗文宣布將會正式通過藍白「兩黨聯合治理與地方合作協議」。聯合報資料照，記者林伯東／攝影
國民黨主席鄭麗文宣布將會正式通過藍白「兩黨聯合治理與地方合作協議」。聯合報資料照，記者林伯東／攝影

三縣市尋求藍白合國民黨民眾黨將在新北、宜蘭與嘉義市進行進一步整合，兩黨分別在新北派出李四川黃國昌，宜蘭是吳宗憲、陳琬惠，還有嘉義的翁壽良與張啓楷，並於4月決定最終人選。新北的聲勢，目前李四川的民調都贏黃國昌，宜蘭吳宗憲也贏陳琬惠。嘉義以全國知名度看，白委張啓楷聲勢比起醫師翁壽良還要高，藍有望在嘉義市禮讓白營出馬。

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三腳督藍營必輸

新北方面，前台北市副市長李四川在3月正式投入選戰。目前民調大多顯示李四川領先黃國昌，但《美麗島電子報》12日民調顯示，若是李四川與民進黨立委蘇巧慧兩人對決，李雖領先但差距僅1.1%，在三腳督狀況下，蘇巧慧更是翻轉，贏李四川3.6%，讓黃國昌有更多替民眾黨爭取條件的空間。

在宜蘭，國民黨立委吳宗憲在《TVBS》民調也是領先前民眾黨立委陳琬惠，在三腳督局面中，陳琬惠更只拿下8%支持度，但吳宗憲與民進黨律師林國漳民調是28%對33%，陳琬惠若執意參選到底，吳宗憲就很可能敗選。

嘉義方面，目前並沒有外部民調顯示兩人差距，但以全國聲量來看，民眾黨前立委張啓楷比國民黨推派的醫生翁壽良還要高，且民眾黨創黨主席柯文哲也頻頻到嘉義給張啓楷加油。嘉義很可能是第一個藍白會確定如何合作的縣市，將會在4月6日前做出民調，新北與宜蘭的整合結果也會在4月陸續出爐。

謝家參選喬不攏

此外，國民黨在彰化縣的提名仍陷入僵局。國民黨立委謝衣鳳想要選縣長，但彰化的地方政治慣例是縣長與議長不能是一家人，謝家也透過議長謝典霖頻頻放話，盼姐姐謝衣鳳退選。且國民黨還有2位前任副縣長洪榮章與柯呈枋表態參選，但因為謝家還沒喬攏，因此整個國民黨也還沒拍板最終人選，民進黨則已提名立委陳素月參選。

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