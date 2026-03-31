吳思瑤讚沈伯洋選台北市長「有爆發力」蔣萬安冷回：我只專注這件事

民進黨台北市長人選尚未出爐，民進黨政策會執行長吳思瑤今表示，立委沈伯洋一直都在黨內口袋名單中，有爆發力，是強棒中的強棒。對此，蔣萬安下午受訪指出，他持續專注在市政上。

台北市長蔣萬安下午視察大安托嬰中心並宣布新政，除了「校校有公托」量能增加，也宣布全國最高的托育補助，以及全國首創、應該是率先全國之先，「第二胎公托及準公托免費」。

蔣萬安受訪時，針對吳思瑤指沈伯洋有競爭力、有爆發力？蔣萬安指出，他一再強調，其實離選舉還有段時間，對他來講，就是持續專注在市政上面，包括今天市府再次宣布各項的育兒友善新政，也希望持續做所有育兒家庭爸媽最強的後盾。