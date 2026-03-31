李四川拋雙北托育資源共享 專家樂見提一關鍵「還有段努力空間」

新北市長擬參選人李四川日前除拋出雙北托育量能資源共享如：新店與文山區、景美相鄰，彼此的公托資源也可以相互支應。北市府也表示樂觀其成，專家樂見但也提醒，雙北托育政策上仍有相異之處，必須確保基本條件平衡才能執行，還有很大努力空間。

李四川日前拋出將延續北市府政策，未來若入主新北市長也將推動「校校有公托」，並提及整合資源，讓雙北生活圈家長能享有相同優質的托育資源，提出如雙北交界區例如新店與文山區、景美區讓公托共用等，也獲得台北市長蔣萬安贊同，盼兩市合作，並肩前行。

北市社會局表示，增加托育量能、「校校有公托」是雙北共同努力的方向；減輕家長養育的負擔，也是不分中央地方的共同使命。雙北市是共同生活圈，台北與新北針對公托議題會持續就補助、系統、區域狀態作溝通，期待能一同幫助家長構建育兒友善環境。

李四川拋出該政策的可行性也引發討論，中華幼教協會理事長蘇傳臣認為，任何照顧家長與小孩的政策他都樂觀其成，但雙北托育資源共享，實際面恐還有很大的努力空間，雙方人口、幼兒園數量、補助金等都不同，若基本條件不平衡，長期執行將會出現問題。

蘇傳臣建議，除公托、公幼增設或金額加碼，政府更應一視同仁補助私幼業者及家長，且公托現行採用抽籤制，抽不到的人須負擔沉重的教育經費長達數年，對許多家長來說並不公平，補助不一定要給機構，而是可以直接補貼到家長身上，讓家長有選擇的空間，這樣無論是公立或私立的孩子都能受益。