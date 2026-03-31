快訊

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

影／驚悚畫面曝光！桃園中壢重大車禍 外送員遭輾斷成兩截慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川拋雙北托育資源共享 專家樂見提一關鍵「還有段努力空間」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
新北市長擬參選人李四川日前除拋出雙北托育量能資源共享，專家樂見但也提醒，雙北托育政策上仍有相異之處，必須確保基本條件平衡才能執行，還有很大努力空間。報系資料照
新北市長擬參選人李四川日前除拋出雙北托育量能資源共享，專家樂見但也提醒，雙北托育政策上仍有相異之處，必須確保基本條件平衡才能執行，還有很大努力空間。報系資料照

新北市長擬參選人李四川日前除拋出雙北托育量能資源共享如：新店與文山區、景美相鄰，彼此的公托資源也可以相互支應。北市府也表示樂觀其成，專家樂見但也提醒，雙北托育政策上仍有相異之處，必須確保基本條件平衡才能執行，還有很大努力空間。

2026九合一選舉

李四川日前拋出將延續北市府政策，未來若入主新北市長也將推動「校校有公托」，並提及整合資源，讓雙北生活圈家長能享有相同優質的托育資源，提出如雙北交界區例如新店與文山區、景美區讓公托共用等，也獲得台北市長蔣萬安贊同，盼兩市合作，並肩前行。

北市社會局表示，增加托育量能、「校校有公托」是雙北共同努力的方向；減輕家長養育的負擔，也是不分中央地方的共同使命。雙北市是共同生活圈，台北與新北針對公托議題會持續就補助、系統、區域狀態作溝通，期待能一同幫助家長構建育兒友善環境。

李四川拋出該政策的可行性也引發討論，中華幼教協會理事長蘇傳臣認為，任何照顧家長與小孩的政策他都樂觀其成，但雙北托育資源共享，實際面恐還有很大的努力空間，雙方人口、幼兒園數量、補助金等都不同，若基本條件不平衡，長期執行將會出現問題。

蘇傳臣建議，除公托、公幼增設或金額加碼，政府更應一視同仁補助私幼業者及家長，且公托現行採用抽籤制，抽不到的人須負擔沉重的教育經費長達數年，對許多家長來說並不公平，補助不一定要給機構，而是可以直接補貼到家長身上，讓家長有選擇的空間，這樣無論是公立或私立的孩子都能受益。

相關新聞

吳思瑤讚沈伯洋選台北市長「有爆發力」蔣萬安冷回：我只專注這件事

民進黨台北市長人選尚未出爐，民進黨政策會執行長吳思瑤今表示，立委沈伯洋一直都在黨內口袋名單中，有爆發力，是強棒中的強棒。對此，蔣萬安下午受訪指出，他持續專注在市政上。

台中市長之爭！藍營確定由江啟臣出戰 何欣純：早做好一對一準備

國民黨今天確定由立法院副院長江啟臣競選2026台中市長。民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，她早就做好一對一的對戰的準備，希望跟江啟臣來一場對台中這座城市進步之爭。

「新北藍白合」黃國昌談展現民主典範 李四川這樣回應

藍白新北合作持續進行中，民眾黨主席黃國昌談到跟「川伯」李四川有很好的溝通，並稱民主政治本就該是場君子之爭，期待這次跟國民黨李四川，彼此間能展現出民主典範。

李四川拋雙北托育資源共享 專家樂見提一關鍵「還有段努力空間」

新北市長擬參選人李四川日前除拋出雙北托育量能資源共享如：新店與文山區、景美相鄰，彼此的公托資源也可以相互支應。北市府也表示樂觀其成，專家樂見但也提醒，雙北托育政策上仍有相異之處，必須確保基本條件平衡才能執行，還有很大努力空間。

影／傳台中市長初選民調差距小 楊瓊瓔：尊重民意及民調結果

國民黨台中市長民調初選今天公布，立委楊瓊瓔輸立法院副院長江啟臣，楊瓊瓔今天受訪時說，國民黨一定要團結一心，勝選台中；外傳民調差距小，楊瓊瓔說，她尊重民意及民調結果。

台中初選民調勝出 江啟臣致電楊瓊瓔感謝：看到她的大器

國民黨台中市長「姐弟之爭」落幕，由立法院副院長江啟臣勝出。江啟臣今天上午於院會休息時間受訪表示，他剛才特別打電話給國民黨立委楊瓊瓔表達感謝，並稱「特別感謝瓊瓔姐，在這段時間的努力與付出，今天看到她的大器與大度」，呼籲黨內競爭已經結束，下一階段將是團結的開始。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。