台中市長民調初選勝出 江啟臣臉書感謝文楊瓊瓔也留言

國民黨台中市長民調初選勝出，立法院副院長江啟臣今天在臉書貼出感謝文，謝謝台中市民的支持信任，也感謝楊瓊瓔的大器大度；楊瓊瓔隨即到江啟臣臉書留言，「恭喜啟臣！競爭過後，我們只有一個共同的目標，就是讓台中更好。」

江啟臣表示，感謝台中市民的支持與信任，這結果不只是對他的肯定更是對台中未來的期待，讓他有機會和大家一起實現夢想。感謝這段期間前來站台、為他助講的好夥伴，及到場力挺的鄉親朋友和一路相陪的團隊同仁。

楊瓊瓔則留言「恭喜啟臣！競爭過後，我們只有一個共同的目標，就是讓台中更好。接下來的選戰沒有個人，只有團隊，我們會團結一致、全力以赴。」

江啟臣表示，他也要特別感謝瓊瓔姐的大器與大度，這段期間的努力和付出大家都有目共睹。我們透過黨內民主機制決定了候選人，展現我們對民主的堅持，讓市民看見我們的目標一致，讓台中更好，也讓台中的未來願景更加清晰。未來的路上，瓊瓔姐絕對是他最重要的夥伴，也要拜託瓊瓔姐與他作伙努力打拚！

江啟臣說，黨內競爭結束，就是團結的開始。今天開始大家是一起為台中努力的夥伴，一起團結拚勝選！讓盧秀燕市長的施政能夠延續，幸福能夠繼續，他會帶著謙卑與責任，傾聽每一個聲音、團結每一份力量，讓台中在穩定中前進，在改變中成長。