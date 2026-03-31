影／傳台中市長初選民調差距小 楊瓊瓔：尊重民意及民調結果

國民黨台中市長民調初選今天公布，立委楊瓊瓔輸立法院副院長江啟臣，楊瓊瓔今天受訪時說，國民黨一定要團結一心，勝選台中；外傳民調差距小，楊瓊瓔說，她尊重民意及民調結果。

楊瓊瓔今天在后里區受訪時說，大家一起競爭，也一起扶持，也打下了一個最好的民主的一個典範。

​她之前所說，國民黨一定要團結一心，守護台中、勝選，延續幸福的一個執政。她恭喜江副院長，她會依照自己之前所說，勝者就是提名人，輸者就是助選人。

楊瓊瓔說，她個人事小，最重要的是台中市大，我們一定要團結一心，好好在年底勝選，延續幸福的執政。所以她也會全力的支持江副院長，也會將自己30幾年來在地服務的能量，化為助選的戰力，我們一起團結一致，勝選台中。

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楊瓊瓔也感謝所有支持者、唯一支持她的好朋友，在這一段時間大家辛苦了。民主最重要的就是我們共同的目標，讓台中能夠勝選、讓台中能夠幸福，延續盧秀燕市長的幸福執政，這是我們一起守護的一個目標。

被問到外傳這次民調差距小，楊瓊瓔說，在制度裡她從一而終，就是尊重黨中央的制度，她尊重民意及民調結果，一定要團結一致，讓台中勝利成功！她相信台中有更好的願景，一直是在她心中的進行式。