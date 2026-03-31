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國民黨台中市長提名確定 藍營「小雞」盼市議員初選趕緊辦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市北屯區市議員參選人許育璿（左）說，期盼市議員提名作業盡速底定。圖／許育璿提供
國民黨台中市北屯區市議員參選人許育璿（左）說，期盼市議員提名作業盡速底定。圖／許育璿提供

國民黨台中市長提名初選民調揭曉，最終由立法院副院長江啟臣勝出。看在將參選市議員的藍營「小雞」眼裡，紛認為這是期盼已久的事，因為「母雞」確定了，才有相互的拉抬力道，也期待接下來趕緊辦市議員的黨內初選，讓市議員人選確定。

2026九合一選舉

國民黨在北屯區確定提名兩位現任的市議員沈佑蓮及賴順仁，另外2個席次將由新人吳宗學、許育璿、顏建程、張永漢4人搶2席。

國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，北屯區以兩位現任優先，並提名2席新人，目前2席新人有4人參選，黨部會進行正式民調。因為與民眾黨友好，因此選出前2名後，第3名再採內參民調方式跟民眾黨參選人邱于珊相比，若贏了，會再提名1席，若輸了就禮讓，國民黨還會進行內參民調。

至於民主進步黨則提名3人參選，包括將尋求連任的現任議員謝家宜、由資深議員曾朝榮交棒的新人曾咨耀，以及曾任前立委林靜儀助理的陳信秀。

許育璿上午說，國民黨在北屯區的提名已在民進黨和民眾黨之後，基層民眾經常反映希望國民黨能盡快底定。市長提名確定後，市議員盡快底定有助於聯合競選，才能發揮互相拉抬的作用。

他說，他自前年就開始布局，去年9月開始起跑，深感地方需要有確定的人選，選民才有依歸和定見。非常樂見市長人選終於底定，接下來就期盼市議員部分趕快確定。

林靜儀 台中 江啟臣

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