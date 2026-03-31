台中初選民調勝出 江啟臣致電楊瓊瓔感謝：看到她的大器

國民黨台中市長「姐弟之爭」落幕，由立法院副院長江啟臣勝出。江啟臣今天上午於院會休息時間受訪表示，他剛才特別打電話給國民黨立委楊瓊瓔表達感謝，並稱「特別感謝瓊瓔姐，在這段時間的努力與付出，今天看到她的大氣與大度」，呼籲黨內競爭已經結束，下一階段將是團結的開始。

國民黨中央今天上午宣布初選結果，由於江啟臣必須主持立法院議事，因此未到黨中央，於院會休息時間在議場受訪。

江啟臣指出，「我在這邊要特別感謝瓊瓔姐，在這段時間的努力與付出，今天看到她的大氣與大度」。剛才院會休息5分鐘，他特別打電話給楊瓊櫻表達感謝，同時也拜託楊瓊瓔，在接下來的競選工作上能夠全力協助。而楊瓊瓔也非常大氣的表示，為了大台中的未來，我們一定團結努力，爭取最後的勝利。

江啟臣說，雖然黨內有競爭，可是競爭的過程，他跟楊瓊瓔的目標都一樣，就是希望大台中更好，讓台中市長盧秀燕在台中市的執政得以延續，讓國民黨在台中市的執政可以繼續，讓幸福的城市可以繼續邁向未來國際的城市、旗艦的城市。

江啟臣強調，楊瓊瓔將會是他在接下來不管是在競選當中，或者是大台中擘劃上，非常重要的一個夥伴。總之黨內的競爭已經結束，這是另外一個階段的開始，也是團結的開始。大台中的未來正處於關鍵的時刻，未來台中要繼續升級轉型，要邁向國際的城市，不能等待，所以「此時此刻我們一起團結啟程」。