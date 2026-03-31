影／藍營台中市長提名出爐 江啟臣勝出盼團結拚勝選

國民黨台中市長提名參考式民調結果出爐，黨中央宣布由立法院副院長江啟臣勝出。江啟臣上午主持立法院院會期間，於議場外受訪表示，院會短暫休息5分鐘時，已致電對手楊瓊瓔表達感謝，並肯定對方在初選期間的努力與氣度，盼未來競選能全力協助。

江啟臣指出，上午因主持院會未能親赴現場參與結果公布，已事先向黨中央請假，強調「一切以公務為優先」。他表示，此次民調結果不僅是對他的支持肯定，也反映市民對台中未來發展的期待。

對於楊瓊瓔第一時間表態支持，江啟臣說，初選過程雖有競爭，但最終迎來好的結果，感謝所有支持者、地方鄉親與助選夥伴。他並透露，已親自致電楊瓊瓔致謝，對方也回應將為「大台中未來」共同努力，展現團結拚勝選的決心。

江啟臣強調，黨內競爭階段已告一段落，接下來將進入整合與團結的新階段。他指出，台中正處於關鍵轉型期，城市升級刻不容緩，呼籲全黨攜手合作，爭取最後勝利。