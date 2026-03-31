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國民黨桃園議員這3區辦初選搶提名 4月中旬起民調決勝負

桃園電子報／ 桃園電子報

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國民黨桃園市黨部預計4月中旬起辦理中壢、龜山、楊梅3區初選。圖：市黨部提供

2026年底九合一選舉，國民黨桃園市議員選舉提名總計42人完成登記後，將在中壢、龜山、楊梅3區辦理初選，國民黨桃園市黨部今(31)日表示，國民黨桃園議員公告提名37席，現任議員26人爭取連任、另16位新人投入選戰，其中中壢等3區辦理初選，預計4月上旬進行資格審查及協調、4月中旬起辦理初選，全力爭取「議會席次過半」。

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國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠輔選爭取年底「市議員席次過半」。圖：市黨部提供

為迎戰今年底選戰，國民黨桃園市議員選舉提名日前完成登記作業，區域及平地、山地原住民14選區提名37席，超過4年前提名席次，總共登記參選42人，現任議員26人爭取連任，另有16位新人，包括前市議員劉茂群、林昭賢、劉安祺3人捲土重來、壽山巖觀音寺董事長林明義再度參選。

還有立委萬美玲之子佀廣洋、市議員吳嘉和之子吳睿霖、立委牛煦庭助理江冠妤、龜山里長高華駿、楓福里長薛仁岳、龍平里長李慶融、立委涂權吉國會特助羅志強、黨代表古振豐、新北市長侯友宜辦公室祕書彭康傑、平鎮區新人彭柏霖及參選平原的新人陳卉蓁、參選山原的復興區代表會主席張倉豪。

市黨部表示，登記市議員參選超額選區，包括第2選區（龜山區）提名3席共5人登記，第7選區（中壢區）提名6席共7人登記，第9選區（楊梅區）提名2席共3人登記，上述中壢、龜山、楊梅3區辦理初選，競爭激烈，預計4月上旬進行參選資格審查及初選協調說明，預定4月中旬起辦理中壢、龜山、楊梅3區初選民調。

中壢區現任邱奕勝、梁為超、葉明月3席及楊梅區現任周玉琴篤定提名之外，中壢區劉安祺、吳睿霖、李慶融、彭康傑4搶3；楊梅區羅志強、古振豐2搶1；龜山區較複雜，江冠妤、薛仁岳、孫韻璇、林明義、高華駿5人登記初選，現任孫韻璇涉助理費案官司程序，依黨章規定將不提名，孫韻璇與登記參選龍潭區林昭賢2人，將在資格審查後，原則上若協調無疑義，未來有機會報准參選。新人佀廣洋、彭柏霖及陳卉蓁、張倉豪4人初選無競爭者可望提名。

蔡忠誠表示，市長張善政施政普遍獲市民肯定，滿意度持續攀升，國民黨在桃園整體表現穩健，帶動整體藍營士氣，激勵許多優秀人才登記參選，黨部將整合資源全力輔選，達到「議會席次過半」目標，穩定桃園施政力量。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國民黨桃園議員這3區辦初選搶提名 4月中旬起民調決勝負

2026九合一選舉

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